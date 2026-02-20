НБУ розповів, як змінились інвестиції банків в ОВДП

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

ОВДП та депозитні сертифікати: куди банки спрямовують кошти

Протягом 2025 року банківський сектор демонстрував стабільний інтерес до державних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Портфель ОВДП зріс на 3,6% за останній квартал та на 4,9% у річному вимірі. Банки активно підтримують бюджет, інвестуючи в урядові папери.

Депозитні сертифікати НБУ: тут зафіксовано ситуативний стрибок — на 55,2% за квартал та на 42,1% за рік.

Таке різке зростання обсягів депсертифікатів наприкінці року НБУ називає традиційним. Це пов’язано зі значними державними видатками у грудні: кошти з бюджету потрапляють на рахунки бізнесу та населення, а банки, своєю чергою, розміщують цей надлишок ліквідності в інструменти Нацбанку. Вже у січні 2026 року обсяг цих сертифікатів почав скорочуватися.