Національний банк України опублікував свіжий Огляд банківського сектору, у якому зафіксував стійке зростання активів фінансових установ. Попри активізацію кредитування, банки продовжують залишатися ключовими інвесторами в державний борг, нарощуючи портфелі цінних паперів уряду.
20 лютого 2026, 12:05
НБУ розповів, як змінились інвестиції банків в ОВДП
ОВДП та депозитні сертифікати: куди банки спрямовують кошти
Протягом 2025 року банківський сектор демонстрував стабільний інтерес до державних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
- Портфель ОВДП зріс на 3,6% за останній квартал та на 4,9% у річному вимірі. Банки активно підтримують бюджет, інвестуючи в урядові папери.
- Депозитні сертифікати НБУ: тут зафіксовано ситуативний стрибок — на 55,2% за квартал та на 42,1% за рік.
Таке різке зростання обсягів депсертифікатів наприкінці року НБУ називає традиційним. Це пов’язано зі значними державними видатками у грудні: кошти з бюджету потрапляють на рахунки бізнесу та населення, а банки, своєю чергою, розміщують цей надлишок ліквідності в інструменти Нацбанку. Вже у січні 2026 року обсяг цих сертифікатів почав скорочуватися.
