Банки два роки поспіль активно нарощують кредитування та готові до подальшої експансії — НБУ

Українські банки демонструють стійке зростання кредитування вже другий рік поспіль і мають потенціал для подальшого розширення портфеля. Про це йдеться в Огляді банківського сектору за IV квартал 2025 року, який оприлюднив НБУ .

За даними регулятора, чисті гривневі кредити бізнесу та населенню у 2025 році зросли більш ніж на третину. Активне кредитування стало ключовим драйвером зростання чистих активів банківського сектору, які за IV квартал збільшилися на 11%, а за рік — на 17,2%.

Бізнес-кредитування

Основною складовою гривневого портфеля бізнесу залишаються кредити МСП, що зростають на понад третину в рік. Вагомий внесок у приріст портфеля мало пожвавлення кредитування державних компаній, передусім сектору енергетики. Також у другому півріччі активізувалося кредитування в іноземній валюті.

Кредитний портфель протягом року нарощували всі групи банків, найінтенсивніше — іноземні. За строками швидше зростало кредитування терміном понад три роки, за галузями — позики компаніям оптової торгівлі, сільського господарства, харчової промисловості, фінансових послуг, а також підприємствам галузей енергетики та машинобудування, зокрема ОПК.

«Маємо відчутні результати в реалізації нашої Стратегії з розвитку кредитування. Про це, зокрема, свідчить показник проникнення чистих бізнес-кредитів в економіку, який після десятирічної стагнації в кредитуванні в 2024 році відновив зростання, а в 2025 — помітно зріс до 8,7%, Так, показник досі є нижчим, ніж у далекому 2014 році, однак тоді його забезпечувала «кредитна бульбашкаˮ, зокрема за рахунок суттєвого інсайдерського кредитування, що з тріском луснула під час кризи 2014−2015 років та призвела до величезних втрат», — прокоментував Голова НБУ Андрій Пишний.

Ринкове кредитування зростає швидше за субсидійоване

Протягом року кредити на ринкових умовах зростали вчетверо швидше, ніж субсидійовані, а частка кредитів за програмою «5−7−9%» у гривневому портфелі бізнесу знизилася до 30%.

Приріст чистих гривневих кредитів населенню за рік пожвавився до 33,9%, зокрема іпотечного — до 35,8%; традиційно іпотека зростала за рахунок позик у межах програми «єОселя». Помітним є приріст обсягу автокредитів.

Якість портфеля та прибутковість сектору

У грудні частка непрацюючих кредитів знизилася до історично найнижчого показника за понад 15 років (13,9%). Частка дефолтів корпоративних позичальників за гривневими кредитами залишалася нижчою за 3%, середній показник до повномасштабного вторгнення.

Зобов’язання банків зросли на 12,3% у ІV кварталі та на 16,1% за рік за рахунок припливу коштів бізнесу і населення. Пришвидшення темпів зростання коштів бізнесу в останньому кварталі повторювало тенденцію минулих років.

Частка строкових залучень за квартал майже не змінилася та становила 33,8%, а рівень доларизації вкладів фізосіб знизився до 33,2% (ця тенденція триває третій квартал поспіль).

Ринкові ставки за гривневими кредитами бізнесу тимчасово зросли в листопаді, але вже в грудні знизилися до 15,2% річних. Це лише на 0,5 в. п. вище, ніж на початку року. Ставки за кредитами населенню впродовж кварталу зросли на 1,3 в. п. до 28,7% річних.

Прибуток банків

За попередніми даними до річного аудиту, за 2025 рік банки отримали 126,8 млрд грн прибутку, майже половину якого сформували державні банки. Основним джерелом прибутку залишався чистий процентний дохід з огляду на стабільну дохідність кредитів і нарощення портфеля.

Основний чинник зростання прибутку порівняно з минулим роком — відмова від підвищеної ставки оподаткування 50%, що повернеться вже у 2026 році. Водночас рентабельність капіталу сектору за прибутком до оподаткування поволі знижувалася — до 50% у 2025 році проти 52,4% у 2024 та 58,6% у 2023 роках.

«Упродовж 2025 року регулятивний капітал банківського сектору підвищився, що підтримує можливість банків нарощувати обсяги кредитів», — йдеться у повідомленні регулятора.