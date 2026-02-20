Асоціація «Укравтопром» оприлюднила звіт щодо найбільших регіональних ринків нових легкових авто за перший місяць 2026 року. П’ятірка регіонів-лідерів забезпечила майже 59% усіх продажів у країні.
20 лютого 2026, 11:34
Авторинок України у січні: Київ тримає лідерство, а Дніпро обирає електрокари
Топ-5 регіонів за кількістю реєстрацій:
- Київ — 1 571 авто.
- Київська область — 486 од.
- Дніпропетровська область — 356 од.
- Харківська область — 350 од.
- Одеська область — 278 од.
Вподобання водіїв: що купували найчастіше?
Уподобання українців різняться залежно від регіону, проте боротьба за першість точилася переважно між перевіреними кросоверами та новими технологіями:
- Київ та Харківщина: бестселером місяця став японський кросовер Toyota RAV-4.
- Київщина та Одещина: тут водії надали перевагу Renault Duster.
- Дніпропетровщина: регіон виділився інтересом до «зелених» авто — лідерську позицію тут посів електричний позашляховик BYD Leopard 3.
