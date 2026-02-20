ПФУ попереджає: пенсіонери до 1 квітня мають підтвердити відсутність виплат від рф

Пенсійний фонд України (ПФУ) нагадує про необхідність подання спеціального повідомлення для продовження виплат. Згідно з новою постановою Кабміну № 126, особи, які пройшли ідентифікацію, але не задекларували факт неотримання грошей від країни-агресора, можуть втратити виплати вже після 1 квітня 2026 року. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Ця норма стосується пенсіонерів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), або тих, хто виїхав з ТОТ на підконтрольну територію України чи за кордон.

Як надати інйормацію: 4 доступні способи

Держава передбачила кілька варіантів інформування, щоб кожен міг обрати найбільш зручний залежно від місця перебування:

1. Онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. У розділі«Дистанційне інформування»потрібно поставити позначку біля відповідного рядка «Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення російської федерації» та/або навпроти рядка «Не отримую страхові виплати у звʼязку з нещастним випадком/професійним захворюванням або втратою годувальника від іншої держави, зокрема, від російської федерації».

2. Під час відеоконференцзвʼязку з працівником Головного управління Пенсійного фонду України. Відповідь на питання про отримання / неотримання виплат від рф фіксується в рішенні про встановлення / не встановлення особи за результатом відеоідентифікації.

3. Поштовим відправленням / поштовим відправленням з оголошеною цінністю: особа, яка тимчасово перебуває за кордоном, може надіслати на адресу територіального органу Пенсійного фонду, де вона перебуває на обліку як одержувач виплат:

повідомлення про отримання / неотримання виплат від рф (у довільній формі) разом із посвідченням про перебування в живих

зазначити необхідну інформацію в заяві про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), страхових виплат та надіслати її разом із посвідченням про перебування в живих і додатковими документами.

4. Шляхом подання в сервісному центрі Пенсійного фонду заяви про призначення, перерахунок, поновлення, продовження пенсії, (щомісячного довічного грошового утримання).

Чому це важливо?

Уряд встановив перехідний період. Якщо ви пройшли фізичну ідентифікацію у 2025 або на початку 2026 року, ваші виплати зараз тривають автоматично. Проте, якщо до 1 квітня ПФУ не отримає офіційного підтвердження, що ви не берете гроші від органів пенсійного забезпечення рф, нарахування українських виплат буде призупинено.