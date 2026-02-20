Перемовини, енергетика і ОВДП: що вплине на курс цього тижня (відео)

Що буде з курсом долара і євро в Україні з 19 по 25 лютого? У новому випуску розбираємо ключові фактори, які визначатимуть ситуацію на валютному ринку: період бюджетних платежів, попит на валюту з боку енергетики, дії НБУ та геополітичні сигнали з міжнародних перемовин.

Окремо аналізуємо ситуацію з ОВДП, поведінку інвесторів, прогноз по золоту та парі євро/долар, адже саме зовнішні ринки формують додатковий тиск на курс в Україні. Чи вистачить резервів для згладжування коливань? У якому коридорі триматиметься долар на міжбанку та готівці? І що буде з євро за умов волатильності — дивіться у повному прогнозі.