Абанк повідомив про повернення всіх вкрадених грошей з рахунків клієнтів після хакерської атаки 16 лютого

Один із найбільших банків України, Абанк , повідомив про успішне подолання наслідків масштабної хакерської атаки, що сталася в ніч з 15 на 16 лютого 2026 року. Попри неправомірні списання з рахунків частини користувачів, банк компенсував втрати клієнтів і стабілізував роботу систем.

Новий тип атаки

За словами представників фінустанови, це була нова, раніше невідома банківській системі атака.

Головні результати антикризових заходів:

Повне повернення коштів: банк компенсував кожну копійку, списану шахраями. Жоден клієнт не зазнав фактичних фінансових втрат.

Локалізація проблеми: Систему захисту оновлено так, щоб унеможливити подібні атаки в майбутньому.

Статус безпеки: наразі всі сервіси працюють стабільно, кошти клієнтів перебувають під надійним захистом.

Чому банк мовчав?

Команда Абанку пояснила тимчасову відсутність комунікації в перші години після інциденту свідомим рішенням зосередитися на технічній протидії хакерам та поверненні грошей.

«Ми бачили всі ваші повідомлення й хвилювання та свідомо взяли паузу, щоб замість слів зосередитись на реальних діях та допомозі. Зараз ситуація повністю під контролем», — йдеться у заяві банку.