Один із найбільших банків України, Абанк, повідомив про успішне подолання наслідків масштабної хакерської атаки, що сталася в ніч з 15 на 16 лютого 2026 року. Попри неправомірні списання з рахунків частини користувачів, банк компенсував втрати клієнтів і стабілізував роботу систем.
19 лютого 2026, 19:32
Абанк повідомив про повернення всіх вкрадених грошей з рахунків клієнтів після хакерської атаки 16 лютого
Новий тип атаки
За словами представників фінустанови, це була нова, раніше невідома банківській системі атака.
Головні результати антикризових заходів:
- Повне повернення коштів: банк компенсував кожну копійку, списану шахраями. Жоден клієнт не зазнав фактичних фінансових втрат.
- Локалізація проблеми: Систему захисту оновлено так, щоб унеможливити подібні атаки в майбутньому.
- Статус безпеки: наразі всі сервіси працюють стабільно, кошти клієнтів перебувають під надійним захистом.
Чому банк мовчав?
Команда Абанку пояснила тимчасову відсутність комунікації в перші години після інциденту свідомим рішенням зосередитися на технічній протидії хакерам та поверненні грошей.
«Ми бачили всі ваші повідомлення й хвилювання та свідомо взяли паузу, щоб замість слів зосередитись на реальних діях та допомозі. Зараз ситуація повністю під контролем», — йдеться у заяві банку.
Джерело: Мінфін
