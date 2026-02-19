Multi від Мінфін
19 лютого 2026, 17:10

Бізнесу обіцяють компенсацію зарплати та ЄСВ у період вимушеного простою

Союз профспілок оприлюднив для обговорення проєкт постанови КМУ «Деякі питання державної підтримки роботодавців у періоду вимушеної перерви в роботі». Метою його є посилення механізму державної підтримки застрахованих осіб та роботодавців у періоду вимушеної перерви в роботі працівників під час відновлення роботи підприємств, що постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України, пише Дебет-Кредит.

Союз профспілок оприлюднив для обговорення проєкт постанови КМУ «Деякі питання державної підтримки роботодавців у періоду вимушеної перерви в роботі».

Що передбачає проєкт постанови КМУ

  • надання роботодавцю державної підтримки у період простою «Точка опори»;
  • затвердження Порядку надання роботодавцю державної підтримки у період простою «Точка опори».
  • внесення зміни до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 13.07.2011 р. № 753.

А саме пропонується запровадити надання державної допомоги роботодавцю у вигляді компенсації:

  • частини заробітної плати у період вимушеної перерви в роботі працівника, зумовленої простоєм;
  • ЄСВ у період вимушеної перерви в роботі працівника, зумовленої простоєм.

Хто може отримати допомогу

Державна допомога надаватиметься роботодавцю у разі оформлення простою працівників у зв’язку з тимчасовою неможливістю здійснення господарської діяльності внаслідок пошкодженням та/або знищенням майна підприємства внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України за таких умов:

  • відсутності у роботодавця заборгованості із виплати заробітної плати та/або сплати ЄСВ, та/або сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування протягом шести місяців, що передують місяцю оформлення простою працівників;
  • відсутності у роботодавця заборгованості перед державним (місцевим) бюджетом понад шість місяців, що передують місяцю оформлення простою працівників;
  • сплати роботодавцем за кожного працівника ЄСВ протягом останніх шести місяців, що передують місяцю, в якому запроваджено простій працівників, а в разі, коли протягом останніх шести місяців до звернення про надання державної допомоги законодавством надано право окремим роботодавцям не сплачувати ЄСВ, застосовуються попередні 180 календарних днів до такого періоду;
  • якщо роботодавець не є фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування, органом державної влади, місцевого самоврядування або закладом, установою, організацією, утворених ними в установленому порядку, які повністю утримуються за рахунок державного або місцевого бюджету;
  • якщо роботодавець планує відновлення виробничої (господарської) діяльності шляхом релокації підприємства або відновлення роботи за місцем провадження діяльності, крім територій тимчасово окупованих Російською Федерацією, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінрозвитку, для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації;
  • роботодавець не перебуває у стані ліквідації або банкрутства;
  • здійснював господарську діяльність не менше шести місяців до моменту пошкодження або знищення майна;
  • підтвердив факт пошкодження або знищення майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України;
  • оформив простій працівників у зв’язку з призупиненням господарської діяльності внаслідок пошкодження або знищення майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

Право роботодавця на отримання державної допомоги виникає за наявності факту пошкодження та/або знищення майна підприємства внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, спричинених збройною агресією Російська Федерація проти Україна, що сталися після 1 січня 2026 року.

Роман Мирончук
