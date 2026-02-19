Нафтогазові доходи росії в лютому впадуть удвічі — Reuters

Згідно з розрахунками агентства Reuters, державні доходи росії від продажу нафти та газу в лютому 2026 року скоротяться майже вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Прогнозується, що вони становитимуть 410 млрд рублів ($5,35 млрд).

Головними причинами такого обвалу аналітики називають падіння світових цін на енергоносії та нетипове зміцнення курсу рубля.

Ключові показники бюджету рф

Нафтогазовий сектор є критично важливим для Кремля, оскільки він забезпечує понад 20% усіх надходжень до федерального бюджету, які зараз переважно спрямовуються на фінансування військових витрат.

Загальний дохід за січень-лютий 2026 року очікується на рівні 800 млрд рублів, що майже вдвічі менше за показник минулого року (1,56 трлн рублів).

Порівняння з січнем: у місячному вимірі дохід може зрости на символічні 3,1%, але лише завдяки субсидіям (демпферним виплатам), які держава зазвичай виплачує нафтопереробним заводам.

Цього місяця нафтові компанії самі виплатять державі близько 42 млрд рублів через механізм демпфера, оскільки продаж пального за кордон стає менш вигідним.

Контекст

Російський бюджет на 2026 рік розрахований виходячи з очікуваного річного доходу від нафти та газу в розмірі 8,92 трлн рублів. Проте нинішні темпи надходжень ставлять ці плани під загрозу.

Торік нафтогазові доходи вже впали на 24% до найнижчого рівня з 2020 року. Аналітики зазначають, що зниження доходів відбувається на тлі посилення санкцій США та Європи, які обмежують коло покупців російської сировини та змушують Кремль продавати нафту з великими дисконтами.

За прогнозами аналітиків, якщо така тенденція збережеться, дефіцит російського бюджету за підсумками 2026 року може виявитися значно більшим за офіційно заплановані 1,6% ВВП.