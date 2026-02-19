Multi від Мінфін
19 лютого 2026, 15:37

Bank of America більш ніж у 17 разів збільшив частку в BitMine

Найбільший за величиною активів американський банк Bank of America збільшив свою частку в компанії BitMine більш ніж 17 разів, до 3,1 млн акцій. BitMine є найбільшим корпоративним власником ефіру.

Найбільший за величиною активів американський банк Bank of America збільшив свою частку в компанії BitMine більш ніж 17 разів, до 3,1 млн акцій.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Загальна кількість акцій Bitmine Immersion Technologies (BMNR) у обігу на 10 лютого становила 454,86 млн. Наразі BitMine володіє 4 371 497 ETH на $8,73 млрд — це приблизно 3,62% усіх ефірів.

Bitmine посідає друге місце у світі за обсягом корпоративних криптовалютних резервів. Минулого тижня компанія докупила 45 759 ETH. Сукупна вартість активів BitMine, включаючи криптовалюту, гроші та акції, становить $9,6 млрд.

Із загального запасу ефірів BitMine 3040483 (69%) розміщені в стейкінгу, який за останній рік приніс $176 млн при семиденній прибутковості 2,89%. Bank of America — єдиний із п'ятірки найбільших американських банків, який не надає клієнтам криптовалютних послуг.

Голова банку Брайан Мойніхан раніше виступив проти легалізації відсотків за стейблкоїнами. На його думку, якщо дозволити власникам стейблкоїнів отримувати доходи з депозитів, це призведе до втечі вкладників із банків та втрат кредитних організацій на $6 трлн.

На думку Мойніхана, стейблкоїни схожі за своєю структурою з пайовими інвестиційними фондами, які також утримують резерви у високоприбуткових та ліквідних активах.

Тобто кошти перебувають поза банківською системою. Після падіння крипторинка на початку лютого BitMine зафіксувала збиток у $6 млрд. Сукупні втрати всіх компаній і держав, які тримають у своїх резервах ефір, до середини лютого становили майже 20%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
