!FCM здійснила виплату за 8-м купоном та виконала другу оферту за облігаціями серії А

ТОВ «Фест Кофі Мішн» (!FCM) продовжує системно виконувати свої зобов’язання перед інвесторами.

У період з 27.01.2026 по 03.02.2026 компанія здійснила виплату відсоткового доходу за 8-й купонний період відповідно до умов проспекту емісії. Виплата проведена вчасно, у повному обсязі та без затримок, як і в усі попередні періоди.

Купонна ставка за облігаціями серії А становить 8,88% річних у гривні з валютною прив’язкою до долара США.

Крім того, емітент повідомив інвесторів та опублікував рішення про збереження ставки 8,88% річних для 9−12 купонних періодів до завершення строку обігу облігацій.

Таким чином, !FCM вкотре підтвердила стабільну платіжну дисципліну та прозорість фінансової політики.

Виконання другої оферти

У період з 27.01.2026 по 01.02.2026 компанія виконала другу оферту в межах випуску облігацій серії А, розміщених з 8 лютого 2024 року.

Офертою скористались лише 6% інвесторів від загальної кількості власників облігацій, що свідчить про високий рівень довіри до емітента, готовність інвесторів утримувати папери до наступних періодів та розуміння економіки бізнесу і логіки інструменту.

Більшість інвесторів — як фізичні, так і юридичні особи — продовжують утримувати облігації, обираючи стабільний грошовий потік та валютну захищеність.

Механізм додаткового доходу: як працює валютна прив’язка

Облігації !FCM номіновані в гривні (номінал — 1000 грн), але містять механізм компенсації девальвації гривні.

Додатковий дохід розраховується за формулою:

[P = (N x FX1 / FX0) — N]

де:

P — додатковий дохід;

N — номінал облігації (1000 грн);

FX0 — курс НБУ USD/UAH на дату початку розміщення;

FX1 — найбільший із курсів НБУ USD/UAH між курсом на дату оферти та FX0.

Розрахунок здійснюється автоматично згідно з умовами проспекту емісії.

Фактичний приклад розрахунку під час другої оферти:

FX0 = 37,5937

FX1 = 43,413

Вартість викупу 1 облігації становила: 1000 x (43,413 / 37,5937) = 1154,79 грн

Механізм дозволяє компенсувати зміну валютного курсу відповідно до умов проспекту емісії. Водночас фактична дохідність для інвестора залежить від ціни придбання облігацій на вторинному ринку.

Фактично інструмент поєднує:

гривневу купонну дохідність 8,88%;

валютний захист;

прогнозовані строки виплат щоквартально.

Аналогічний механізм застосовуватиметься і при фінальному погашенні облігацій.

Чому інструмент демонструє стабільність

Системні купонні виплати та виконання оферт — це наслідок того, що за облігаціями стоїть реальний операційний бізнес.

!FCM — це:

міжнародна компанія з імпорту та дистрибуції зеленої кави;

прямі контракти з виробниками кави;

розподілена складська інфраструктура;

прогнозована модель оборотного капіталу;

зростаючий сегмент specialty кави в Україні та за її межами.

Грошові потоки формуються з операційної діяльності, а облігаційний інструмент виконує функцію структурованого фінансування оборотного циклу.

Підсумок

Стабільні щоквартальні купонні виплати, прозорий механізм валютного захисту, виконання умов річної оферти та збереження параметрів ставки підтверджують відповідність інструменту заявленій моделі.

Облігації !FCM залишаються структурованим борговим інструментом із поєднанням фіксованої гривневої ставки та валютного захисту, що забезпечує прогнозованість грошового потоку при збереженні механізму компенсації девальваційного ризику.

