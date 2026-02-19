Сонячна генерація в житловому будівництві: як ЖК Gravity Park відповідає на енергетичні виклики війни

Цієї зими кияни зіткнулися з одним із найскладніших періодів за всі роки повномасштабної війни. Тривалі відключення світла й тепла та нестабільні графіки стали новою реальністю столиці. Навіть без нових атак на енергосистему наслідки попередніх руйнувань ще довго впливатимуть на місто — відновлення інфраструктури потребує років.

Ці обставини змінюють і підходи до вибору житла. Якщо раніше одним з головних критеріїв була фізична безпека та наявність укриття, то сьогодні дедалі більшого значення набуває енергонезалежність. І цей запит довго не зникатиме після завершення війни.

При цьому деякі девелопери вже давно подбали про автономність своїх ЖК. Один із прикладів — Gravity Park, який називають першим енергонезалежним житловим комплексом столиці. Його енергосистеми працюють незалежно від міських блекаутів: під час відключень у загальній мережі електропостачання для мешканців зберігається.

Основою системи є сонячна генерація. На дахах встановлені панелі Jinko, що виробляють постійний струм. Через інвертори DEYE він перетворюється на змінний і подається у внутрішню мережу комплексу. А надлишки енергії накопичуються у залізофосфатних акумуляторах і використовуються вночі або за хмарної погоди. Таким чином формується резерв, достатній для стабільної роботи енергосистем.

Власна генерація також дозволила девелоперу «Креатор-Буд» запровадити тариф Free Watt з ціною 2,30 грн за кВт⋅год, що суттєво нижче за стандартний тариф 4,32 грн. Він починає діяти автоматично після укладання договору з керуючою компанією. Водночас комплекс під'єднаний і до міської мережі, що, однак, не впливає на знижену ціну для мешканців.

Крім того, завдяки автономності ЖК його мешканці не платять за електроенергію, спожиту в місцях загального користування — у ліфтах, під'їздах, коридорах і на паркінгу. А під час відключень не тільки зберігається живлення в оселях: також працює загальне освітлення, системи безпеки тощо.

При цьому вже наявна система масштабуватиметься разом із розвитком комплексу. Кожен новий будинок отримує власні панелі, інвертори та накопичувачі. Наприклад, у будинку № 2 інвертор забезпечує 30 кВт⋅год, а акумулятор накопичує до 20 кВт⋅год. Додатково функціонуватиме й загальна станція з інвертором 100 кВт⋅год і акумулятором на 250 кВт⋅год, що дозволяє перерозподіляти ресурс між будинками залежно від потреб.

Gravity Park розташований на Берестейському проспекті, 139, в оточенні зелених зон Святошинського району Києва. Наразі в ЖК введено в експлуатацію чотири будинки, ще дев’ять планують завершити протягом 2026 року. Водночас вже сьогодні проєкт девелопера «Креатор-Буд» демонструє підхід, який перетворюється на новий стандарт для столичного ринку — із власною генерацією, економією ресурсів та реальною енергетичною незалежністю.