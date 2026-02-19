Оренда за 1 гривню: Кабмін запровадив пільги на приміщення для розселення ВПО

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про спрощення механізму забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Нове рішення Кабінету Міністрів дозволяє організаціям та громадам орендувати державне й комунальне майно на пільгових умовах для створення прихистків.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За словами Свириденко, це допоможе швидше задіяти вільні гуртожитки, санаторії та тренувальні бази для допомоги людям, які втратили дім.

Три ключові нововведення пільгової оренди:

Для благодійних фондів та громадських організацій: організації, що опікуються переселенцями, тепер можуть орендувати приміщення за символічною ставкою — лише 0,01% від розрахункової орендної плати.

Для державних та комунальних установ: заклади освіти, охорони здоров’я, культури та спорту отримують право орендувати об'єкти для розміщення ВПО без проведення аукціонів. Вартість такої оренди — 1 гривня на рік за кожен об'єкт.

Для держпідприємств (частка держави 50%+): господарські товариства отримали дозвіл передавати свою нерухомість для проживання ВПО на період воєнного стану та протягом 6 місяців після його завершення. Ціна аналогічна — 1 гривня на рік.

Чому це важливо?

Свириденко підкреслила, що такі умови усувають бюрократичні та фінансові перепони для громад. Це дозволяє в найкоротші терміни облаштувати комфортні місця тимчасового проживання, використовуючи ресурси, які раніше простоювали.

«Такі умови спрощують доступ до вільних приміщень і дозволяють громадам швидше облаштовувати місця для людей, які вимушено залишили свої домівки через війну», — зазначила голова уряду.