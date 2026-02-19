Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про спрощення механізму забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Нове рішення Кабінету Міністрів дозволяє організаціям та громадам орендувати державне й комунальне майно на пільгових умовах для створення прихистків.
19 лютого 2026, 13:49
Оренда за 1 гривню: Кабмін запровадив пільги на приміщення для розселення ВПО
За словами Свириденко, це допоможе швидше задіяти вільні гуртожитки, санаторії та тренувальні бази для допомоги людям, які втратили дім.
Три ключові нововведення пільгової оренди:
- Для благодійних фондів та громадських організацій: організації, що опікуються переселенцями, тепер можуть орендувати приміщення за символічною ставкою — лише 0,01% від розрахункової орендної плати.
- Для державних та комунальних установ: заклади освіти, охорони здоров’я, культури та спорту отримують право орендувати об'єкти для розміщення ВПО без проведення аукціонів. Вартість такої оренди — 1 гривня на рік за кожен об'єкт.
- Для держпідприємств (частка держави 50%+): господарські товариства отримали дозвіл передавати свою нерухомість для проживання ВПО на період воєнного стану та протягом 6 місяців після його завершення. Ціна аналогічна — 1 гривня на рік.
Чому це важливо?
Свириденко підкреслила, що такі умови усувають бюрократичні та фінансові перепони для громад. Це дозволяє в найкоротші терміни облаштувати комфортні місця тимчасового проживання, використовуючи ресурси, які раніше простоювали.
«Такі умови спрощують доступ до вільних приміщень і дозволяють громадам швидше облаштовувати місця для людей, які вимушено залишили свої домівки через війну», — зазначила голова уряду.
