Грант плюс кредит: Кабмін дозволив ОСББ подвійне фінансування енергообладнання

Кабінет Міністрів України спростив шлях до енергонезалежності багатоквартирних будинків. Відтепер ОСББ та ЖБК можуть одночасно використовувати грантову допомогу та пільгові кредити для купівлі одного й того самого обладнання. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Завдяки новій постанові, підготовленій Мінрозвитку та Мінекономіки, грант і кредит тепер не виключають один одного, а стають взаємодоповнюючими інструментами.

Як працює нова схема фінансування?

Тепер мешканці можуть покрити основну частину витрат безповоротним грантом, а решту суми — оформити у кредит під 0%.

Грантова частина (через Фонд енергоефективності):

До 70% вартості — на сонячні електростанції (СЕС), системи зберігання енергії (акумулятори) та теплові насоси.

До 50% вартості — на придбання генераторів.

Подати заявку на грант можна за цим посиланням.

Кредитна частина (програма «5−7-9%»):

ОСББ можуть взяти пільговий кредит під 0% річних у 43 банках-партнерах.

Сума кредиту — до 3 млн грн.

Термін кредитування — до 3 років.

Детальніше про кредити та подати заявку — тут.

Головні переваги оновлення

За словами Олексія Кулеби, ключова мета — прибрати фінансові бар'єри. Раніше ОСББ часто не мали достатньо власних коштів, щоб сплатити свою частку за обладнання навіть за наявності гранту. Тепер цю «недостачу» можна закрити безвідсотковим кредитом.