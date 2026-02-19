Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
19 лютого 2026, 12:47

Кіти, біржі та держави: хто тримає основні обсяги BTC

Експерти блокчейн-платформи Arkham Intelligence опублікували дослідження розподілу BTC серед найбільших власників, оцінивши концентрацію активів у приватних осіб, компаній, бірж та державних структур.

Експерти блокчейн-платформи Arkham Intelligence опублікували дослідження розподілу BTC серед найбільших власників, оцінивши концентрацію активів у приватних осіб, компаній, бірж та державних структур.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто найбільший власник біткоїна

Згідно з даними Arkham, найбільшим власником біткоїна, як і раніше, залишається анонімний творець першої криптовалюти Сатосі Накамото.

За оцінками аналітиків, на пов'язаних з ним гаманцях зберігається близько 1,1 млн BTC, що робить його найбільшим індивідуальним власником.

Серед публічно ідентифікованих гаманців лідирує холодний гаманець криптобіржіBinance приблизно з 250 000 BTC.

Загалом перші чотири позиції серед найбільших адрес належать централізованим біржам.

П'яте місце посідає адресу з біткоїнами, вилученими після злому біржі Bitfinex у 2016 році і під контролем влади США. Шоста позиція належить гаманцю, який управляє резервами емітента стейблкоіна USDT — компанії Tether.

Платформи

У сегменті організацій найбільшим корпоративним власником залишається платформа Coinbase із 993 000 BTC на адресах. Далі йдуть інвестиційний гігант BlackRock (761 000 BTC), компанія Strategy (понад 714 000 BTC), біржа Binance (близько 661 000 BTC), а також Fidelity Investments з 448 000 BTC.

Держави

Серед держав найбільшими підтвердженими власниками є: США — 328 000 BTC; Великобританія — 61 000 BTC; Сальвадор — 7500 BTC; Об'єднані Арабські Емірати — 6800 BTC; Королівство Бутан — 5600 BTC; росія — 1000 BTC.

В Arkham зазначили, що частина державних резервів у біткоїні може залишатися нерозкритою, оскільки не всі адреси офіційно підтверджені.

Крім того, існує багато анонімних гаманців з активами на мільярди доларів, багато з яких залишаються неактивними тривалий час, що може вказувати на довгострокову стратегію зберігання.

Аналітики наголосили, що концентрація біткоїнів у обмеженої кількості власників залишається високою. Інституційна участь зростає, що змінює структуру ринку, порівняно з попередніми циклами, коли домінували переважно приватні інвестори.

До 2026 року розподіл BTC продовжує зміщуватися у бік великих фондів та інвестиційних структур, тоді як частка роздрібних власників поступово знижується. На думку експертів, це може впливати на волатильність та динаміку ринку.

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
