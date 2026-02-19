МВФ закликає Китай удвічі скоротити промислові субсидії

Міжнародний валютний фонд наполегливо рекомендує Китаю скоротити державні субсидії для промисловості у світлі стурбованості міжнародного співтовариства щодо надмірних виробничих потужностей у найбільшій економіці світу. Про це пише Reuters 19 лютого.

Скільки Китай витрачає ВВП на підтримку компаній у стратегічно важливих секторах

Фонд зазначає, що Китай витрачає близько 4% свого ВВП на підтримку компаній у стратегічно важливих секторах і закликає зменшити ці витрати на 2 відсоткові пункти в найближчі роки.

На думку МВФ, промислова політика Китаю викликає побічні ефекти та тиск на міжнародній арені, а у поєднанні з низьким внутрішнім попитом робить країну більш залежною від експорту промислових товарів для підтримки економічного зростання.

Соналі Джайн-Чандра, голова представництва МВФ у Китаї та регіоні, заявила, що хоча промислова політика сприяла технологічним інноваціям, загалом її вплив на економіку був негативним через неефективний розподіл ресурсів та надмірні витрати.

Раніше МВФ уже рекомендував Китаю пом'якшити промислову політику, але без конкретних вказівок.

Торгівельний профіцит Китаю минулого року сягнув майже 1,2 трлн доларів. Торговий баланс (трлн дол. США), 1995−2025 р.р. Експорт Китаю до США минулого року скоротився на 20%, тоді як постачання до інших регіонів залишалося стабільним. Річна зміна експорту (%) у регіонах. FT.

Нові рекомендації МВФ з'явилися після того, як Китай значно збільшив експорт промислових товарів, включаючи дорогі, такі як електромобілі, що викликало тертя із західними країнами через субсидії.

Позитивне сальдо торговельного балансу Китаю з промислових товарів перевищило 1 трильйон доларів минулого року. Багато світових лідерів, включаючи президента Франції Еммануеля Макрона, висловлюють невдоволення «нестерпними диспропорціями» у міжнародній торгівлі.

МВФ позитивно оцінив ініціативу Китаю щодо зниження надмірної цінової конкуренції, але наголосив на необхідності уточнення стратегії.

Китай стикається з низкою проблем, включаючи загрозу дефляції, низький рівень довіри споживачів, високий рівень безробіття серед молоді та уповільнення зростання ринку нерухомості, яке, за прогнозами, не припиниться найближчим часом.

Що відповіли у Китаї

У відповідь на доповідь МВФ китайська влада заявила, що масштаби державного субсидування промисловості перебільшені.

Чжан Чженсінь, новий виконавчий директор МВФ у Китаї, зазначив, що країна вважає оцінки масштабів та впливу промислової політики значно завищеними.

Чжан підкреслив, що промислова політика Китаю прозора та поширюється на державні підприємства, приватні компанії та компанії з іноземними інвестиціями.