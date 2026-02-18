Google презентувала Pixel 10a за $499: конкуренція з майбутнім iPhone 17e та акцент на ШІ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Попередні замовлення вже відкриті, а перші поставки очікуються 5 березня.

Головна зброя проти Apple

Очікується, що майбутній iPhone 17e коштуватиме близько $599. Зберігаючи ціну на рівні $499, Google створює серйозний ціновий розрив у $100, намагаючись переконати покупців, що Pixel пропонує більше можливостей за менші гроші. На користь Google грає і феноменальна підтримка: Pixel 10a отримуватиме оновлення ОС та системи безпеки протягом 7 років.

Фото: Chris Welch/Bloomberg

Що нового: софт проти «заліза»

Хоча апаратна частина отримала лише косметичні зміни, основний акцент зроблено на штучному інтелекті та зручності:

Дизайн «без виступів»: Pixel 10a має повністю пласку задню панель без масивних блоків камер, що є рідкістю для сучасних смартфонів.

ШІ-камера: функція Auto Best Take створює ідеальні групові знімки, вибираючи найкращі вирази обличчя кожного, а Camera Coach підказує, як краще вибудувати кадр.

Безпека: смартфон підтримує функцію Satellite SOS для зв'язку з екстреними службами через супутник.

Сумісність: тепер Pixel може передавати файли на пристрої Apple (iPhone, Mac, iPad) через оновлену функцію Quick Share.

Детальні технічні характеристики Pixel 10a (2026)

Дисплей — 6,1 дюйма, pOLED Actua, 1080×2424, 60−120 Гц, яскравість до 3000 ніт

Процесор — Google Tensor G4 + модуль безпеки Titan M2

Пам'ять — 8 ГБ ОЗП LPDDR5, накопичувач 128/256 ГБ

Камери — Основна: 48 Мп (f/1.7) + 13 Мп ультраширококутна; Фронтальна: 13 Мп

Акумулятор — 5100 мА·год, швидка зарядка до 50% за 30 хв (45 Вт), бездротова зарядка

Захист — IP68 (вода/пил), Corning Gorilla Glass 7i

ОС — Android 16 (7 років підтримки)

Розміри — 153,9×73,0×9,0 мм

Вага — 183 г

Фото: Chris Welch/Bloomberg

Компроміси заради ціни

Щоб втримати цінник $499, Google пішла на кілька поступок:

Відсутність магнітної зарядки. Модель 10a не отримала магнітне кріплення Qi (аналог MagSafe), яке є у дорожчих моделях Pixel 10.

Дисплей. рамки навколо екрана дещо товщі, ніж у версії Pro.

Матеріали. Алюмінієва рамка поєднується з пластиковою задньою кришкою (хоча Google використовує понад 81% переробленого пластику).

Фото: Chris Welch/Bloomberg

Смартфон буде доступний у чотирьох кольорах: чорний (Obsidian), світло-сірий з зеленуватим відтінком (Fog), яскраво-червоний (Berry) та лавандовий (Lavender).

Крім того, Google випустила оновлені навушники Pixel Buds 2a за $129 у відповідних кольорах.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що літом 2025 року Google представила нові смартфони та інші гаджети Pixel. Прицьому ціни на нові Pixel 10 починаються від $799 за базову модель і $1 799 за складану.