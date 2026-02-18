На тлі підготовки Apple до релізу свого бюджетного iPhone 17e, компанія Google вирішила зіграти на випередження. У середу, 18 лютого, компанія презентувала Pixel 10a — нову модель початкового рівня, яка поєднує в собі фірмовий дизайн, потужний софт та незмінну ціну у $499. Про це повідомляє Bloomberg.
Google презентувала Pixel 10a за $499: конкуренція з майбутнім iPhone 17e та акцент на ШІ
Попередні замовлення вже відкриті, а перші поставки очікуються 5 березня.
Головна зброя проти Apple
Очікується, що майбутній iPhone 17e коштуватиме близько $599. Зберігаючи ціну на рівні $499, Google створює серйозний ціновий розрив у $100, намагаючись переконати покупців, що Pixel пропонує більше можливостей за менші гроші. На користь Google грає і феноменальна підтримка: Pixel 10a отримуватиме оновлення ОС та системи безпеки протягом 7 років.
Фото: Chris Welch/Bloomberg
Що нового: софт проти «заліза»
Хоча апаратна частина отримала лише косметичні зміни, основний акцент зроблено на штучному інтелекті та зручності:
- Дизайн «без виступів»: Pixel 10a має повністю пласку задню панель без масивних блоків камер, що є рідкістю для сучасних смартфонів.
- ШІ-камера: функція Auto Best Take створює ідеальні групові знімки, вибираючи найкращі вирази обличчя кожного, а Camera Coach підказує, як краще вибудувати кадр.
- Безпека: смартфон підтримує функцію Satellite SOS для зв'язку з екстреними службами через супутник.
- Сумісність: тепер Pixel може передавати файли на пристрої Apple (iPhone, Mac, iPad) через оновлену функцію Quick Share.
Детальні технічні характеристики Pixel 10a (2026)
- Дисплей — 6,1 дюйма, pOLED Actua, 1080×2424, 60−120 Гц, яскравість до 3000 ніт
- Процесор — Google Tensor G4 + модуль безпеки Titan M2
- Пам'ять — 8 ГБ ОЗП LPDDR5, накопичувач 128/256 ГБ
- Камери — Основна: 48 Мп (f/1.7) + 13 Мп ультраширококутна; Фронтальна: 13 Мп
- Акумулятор — 5100 мА·год, швидка зарядка до 50% за 30 хв (45 Вт), бездротова зарядка
- Захист — IP68 (вода/пил), Corning Gorilla Glass 7i
- ОС — Android 16 (7 років підтримки)
- Розміри — 153,9×73,0×9,0 мм
- Вага — 183 г
Фото: Chris Welch/Bloomberg
Компроміси заради ціни
Щоб втримати цінник $499, Google пішла на кілька поступок:
- Відсутність магнітної зарядки. Модель 10a не отримала магнітне кріплення Qi (аналог MagSafe), яке є у дорожчих моделях Pixel 10.
- Дисплей. рамки навколо екрана дещо товщі, ніж у версії Pro.
- Матеріали. Алюмінієва рамка поєднується з пластиковою задньою кришкою (хоча Google використовує понад 81% переробленого пластику).
Фото: Chris Welch/Bloomberg
Смартфон буде доступний у чотирьох кольорах: чорний (Obsidian), світло-сірий з зеленуватим відтінком (Fog), яскраво-червоний (Berry) та лавандовий (Lavender).
Крім того, Google випустила оновлені навушники Pixel Buds 2a за $129 у відповідних кольорах.
