Google представила нові смартфони, годинники та навушники Pixel

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 серпня 2025, 16:30

Google представила нові смартфони, годинники та навушники Pixel

Американська Google, що входить до Alphabet Inc., під час щорічного заходу Made by Google представила нові смартфони та інші гаджети Pixel, пише Reuters.

Американська Google, що входить до Alphabet Inc., під час щорічного заходу Made by Google представила нові смартфони та інші гаджети Pixel, пише Reuters.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіЦього разу під час презентації Google відійшла від традиційного формату і замість технічних деталей наголосила на споживчій привабливості товарів, пише Reuters.
Фото: reuters.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Цього разу під час презентації Google відійшла від традиційного формату і замість технічних деталей наголосила на споживчій привабливості товарів, пише Reuters. Самі пристрої, на відміну від минулого року, були оновлені несильно.

При цьому компанія відзначила прогрес у розробці універсального ШІ-помічника.

Старший віце-президент Google з пристроїв та сервісів Рік Остерлох відзначив «велику кількість шуму» навколо інтеграції ШІ у смартфони і, «відверто кажучи, велика кількість нестримних обіцянок», проте з розробленою Google ШІ-моделлю Gemini, за його словами, все гаразд.

Ймовірно, Остерлох натякав на затримки у розгортанні ШІ з боку Apple, від якої в червні серед іншого чекали оновленого голосового помічника Siri. Очікується, що восени Apple представить нові iPhone.

«У нас найкращі моделі, у нас найкращий ШІ-асистент, а це означає, що ваш телефон може стати набагато кориснішим», — сказав Остерлох.

Серед нових ШІ-функцій смартфонів лінійки Pixel 10 — помічник у додатку для камери, що допомагає робити більш вдалі знімки, а також функція відображення актуальної інформації без її запиту з боку користувача — наприклад, показ при дзвінку до авіакомпанії електронного листа з підтвердженням купівлі авіаквитків.

Google також продемонструвала інтеграцію ШІ-функцій, представлених у травні на конференції компанії для розробників, у тому числі переведення дзвінків у режимі реального часу.

Зовнішній вигляд смартфонів майже не змінився, не рахуючи додавання телеоб'єктива в базову модель Pixel за аналогією з дорожчими версіями.

Ціни на нові Pixel 10 починаються від $799 за базову модель і $1,799 тис. за доладну — без змін порівняно з минулою лінійкою, незважаючи на побоювання підвищення цін у зв'язку з імпортними митами.

Базова версія Pixel 10, а також просунуті Pixel 10 Pro і Pixel 10 Pro XL надійдуть у продаж у серпні, доладний Pixel 10 Pro Fold — у жовтні.

Усі смартфони оснащені найновішим процесором Google Tensor G5. Крім того, компанія вперше оснастила їх функцією магнітної зарядки. Вона називається Pixelsnap і схожа на функцію MagSafe у iPhone, пише Reuters.

Google також представила «розумний» годинник Pixel Watch 4 і бездротові навушники Pixel Buds 2a. При цьому у дорожчих навушників Pixel Buds Pro 2 з'явилося лише нове забарвлення.

Крім того, компанія анонсувала запуск продажів пристроїв Pixel у Мексиці.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами