Google представила нові смартфони, годинники та навушники Pixel

Американська Google, що входить до Alphabet Inc., під час щорічного заходу Made by Google представила нові смартфони та інші гаджети Pixel, пише Reuters.

Деталі

Цього разу під час презентації Google відійшла від традиційного формату і замість технічних деталей наголосила на споживчій привабливості товарів, пише Reuters. Самі пристрої, на відміну від минулого року, були оновлені несильно.

При цьому компанія відзначила прогрес у розробці універсального ШІ-помічника.

Старший віце-президент Google з пристроїв та сервісів Рік Остерлох відзначив «велику кількість шуму» навколо інтеграції ШІ у смартфони і, «відверто кажучи, велика кількість нестримних обіцянок», проте з розробленою Google ШІ-моделлю Gemini, за його словами, все гаразд.

Ймовірно, Остерлох натякав на затримки у розгортанні ШІ з боку Apple, від якої в червні серед іншого чекали оновленого голосового помічника Siri. Очікується, що восени Apple представить нові iPhone.

«У нас найкращі моделі, у нас найкращий ШІ-асистент, а це означає, що ваш телефон може стати набагато кориснішим», — сказав Остерлох.

Серед нових ШІ-функцій смартфонів лінійки Pixel 10 — помічник у додатку для камери, що допомагає робити більш вдалі знімки, а також функція відображення актуальної інформації без її запиту з боку користувача — наприклад, показ при дзвінку до авіакомпанії електронного листа з підтвердженням купівлі авіаквитків.

Google також продемонструвала інтеграцію ШІ-функцій, представлених у травні на конференції компанії для розробників, у тому числі переведення дзвінків у режимі реального часу.

Зовнішній вигляд смартфонів майже не змінився, не рахуючи додавання телеоб'єктива в базову модель Pixel за аналогією з дорожчими версіями.

Ціни на нові Pixel 10 починаються від $799 за базову модель і $1,799 тис. за доладну — без змін порівняно з минулою лінійкою, незважаючи на побоювання підвищення цін у зв'язку з імпортними митами.

Базова версія Pixel 10, а також просунуті Pixel 10 Pro і Pixel 10 Pro XL надійдуть у продаж у серпні, доладний Pixel 10 Pro Fold — у жовтні.

Усі смартфони оснащені найновішим процесором Google Tensor G5. Крім того, компанія вперше оснастила їх функцією магнітної зарядки. Вона називається Pixelsnap і схожа на функцію MagSafe у iPhone, пише Reuters.

Google також представила «розумний» годинник Pixel Watch 4 і бездротові навушники Pixel Buds 2a. При цьому у дорожчих навушників Pixel Buds Pro 2 з'явилося лише нове забарвлення.

Крім того, компанія анонсувала запуск продажів пристроїв Pixel у Мексиці.