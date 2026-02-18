Світовий індекс невизначеності побив історичний рекорд, випередивши кризу 2008 року

Глобальний рівень тривоги досяг безпрецедентних значень, перевершивши показники часів пандемії коронавірусу, світової фінансової кризи та терактів 11 вересня. Попри це, американські фондові ринки та дорогоцінні метали демонструють стрімке зростання на тлі знецінення долара, тоді як головна криптовалюта світу поки що втрачає свої позиції. Про це повідомляє видання The Street.

Як вимірюється індекс та що провокує тривогу

Світовий індекс невизначеності (WUI) розраховується на основі аналізу національних звітів, які публікує дослідницька компанія Economist Intelligence Unit (EIU). Алгоритм відстежує, наскільки часто у документах згадується термін «невизначеність» та його варіації. Чим частіше звучить це слово, тим вищий показник для конкретної держави.

Зростання цього індикатора традиційно тягне за собою зниження обсягів інвестицій, гальмування економічного розвитку та посилення нестабільності на фінансових ринках. Торік, у третьому кварталі, WUI зафіксував абсолютний максимум на рівні 106 862,2 пункта, а в четвертому кварталі тримався трохи нижче позначки у 100 000.

Головними каталізаторами такої ситуації стали глобальні митні війни, геополітичні конфлікти у Східній Європі, Західній Азії та Латинській Америці. Додатковий тиск створює послаблення американської валюти та ризики для незалежності Федеральної резервної системи США за часів адміністрації Дональда Трампа.

Парадокс: ринки зростають попри страх

Зазвичай висока невизначеність лякає інвесторів, проте нинішня ситуація виглядає парадоксально. Майже всі ключові біржові індикатори США оновлюють історичні максимуми: індекс NASDAQ Composite подолав рубіж у 24 000 пунктів, Nasdaq 100 перевищив 26 000, а S&P 500 торгується поблизу 7 000 пунктів.

Водночас індекс долара США (який показує силу американської валюти відносно кошика інших ключових валют) впав до найнижчих значень, зупинившись на рівні близько 95. Це свідчить про те, що суспільство втрачає довіру до традиційних (фіатних) грошей.

Знецінення долара змусило трейдерів шукати порятунку в дорогоцінних металах. Нещодавно ціни встановили нові рекорди: золото пробило позначку в $5 500 за унцію, а срібло подорожчало до понад $100 за унцію.

Біткоїн втрачає статус «тихої гавані»

На відміну від металів, біткоїн наразі не зміг скористатися слабкістю долара. Прихильники криптовалюти часто називають її «цифровим золотом», стверджуючи, що обмежена емісія робить її надійним захистом від інфляції та девальвації.

Ця теорія працювала до початку жовтня минулого року, коли біткоїн досяг свого піку вище $126 000. Однак падіння 10 жовтня різко обвалило криптовалютний ринок, і цифровий актив досі не оговтався від цього удару. Поки долар продовжував падати, біткоїн не демонстрував зростання, що вказує на слабкий попит як з боку великих інституційних гравців, так і від звичайних інвесторів.

Експерти розходяться в оцінках майбутнього криптовалюти. Керівник відділу досліджень цифрових активів банку Standard Chartered Джеффрі Кендрік попередив, що біткоїн може просісти до $50 000, перш ніж відновиться до $100 000 до кінця року (раніше він прогнозував $150 000). Натомість аналітики JPMorgan на чолі з керівним директором Ніколаосом Панігірцоглу налаштовані більш оптимістично і вірять, що в довгостроковій перспективі ціна може сягнути $266 000.