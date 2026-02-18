Світовий індекс невизначеності побив історичний рекорд, випередивши кризу 2008 року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 лютого 2026, 19:11

Світовий індекс невизначеності побив історичний рекорд, випередивши кризу 2008 року

Глобальний рівень тривоги досяг безпрецедентних значень, перевершивши показники часів пандемії коронавірусу, світової фінансової кризи та терактів 11 вересня. Попри це, американські фондові ринки та дорогоцінні метали демонструють стрімке зростання на тлі знецінення долара, тоді як головна криптовалюта світу поки що втрачає свої позиції. Про це повідомляє видання The Street.

Глобальний рівень тривоги досяг безпрецедентних значень, перевершивши показники часів пандемії коронавірусу, світової фінансової кризи та терактів 11 вересня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як вимірюється індекс та що провокує тривогу

Світовий індекс невизначеності (WUI) розраховується на основі аналізу національних звітів, які публікує дослідницька компанія Economist Intelligence Unit (EIU). Алгоритм відстежує, наскільки часто у документах згадується термін «невизначеність» та його варіації. Чим частіше звучить це слово, тим вищий показник для конкретної держави.

Зростання цього індикатора традиційно тягне за собою зниження обсягів інвестицій, гальмування економічного розвитку та посилення нестабільності на фінансових ринках. Торік, у третьому кварталі, WUI зафіксував абсолютний максимум на рівні 106 862,2 пункта, а в четвертому кварталі тримався трохи нижче позначки у 100 000.

Головними каталізаторами такої ситуації стали глобальні митні війни, геополітичні конфлікти у Східній Європі, Західній Азії та Латинській Америці. Додатковий тиск створює послаблення американської валюти та ризики для незалежності Федеральної резервної системи США за часів адміністрації Дональда Трампа.

Парадокс: ринки зростають попри страх

Зазвичай висока невизначеність лякає інвесторів, проте нинішня ситуація виглядає парадоксально. Майже всі ключові біржові індикатори США оновлюють історичні максимуми: індекс NASDAQ Composite подолав рубіж у 24 000 пунктів, Nasdaq 100 перевищив 26 000, а S&P 500 торгується поблизу 7 000 пунктів.

Водночас індекс долара США (який показує силу американської валюти відносно кошика інших ключових валют) впав до найнижчих значень, зупинившись на рівні близько 95. Це свідчить про те, що суспільство втрачає довіру до традиційних (фіатних) грошей.

Знецінення долара змусило трейдерів шукати порятунку в дорогоцінних металах. Нещодавно ціни встановили нові рекорди: золото пробило позначку в $5 500 за унцію, а срібло подорожчало до понад $100 за унцію.

Біткоїн втрачає статус «тихої гавані»

На відміну від металів, біткоїн наразі не зміг скористатися слабкістю долара. Прихильники криптовалюти часто називають її «цифровим золотом», стверджуючи, що обмежена емісія робить її надійним захистом від інфляції та девальвації.

Ця теорія працювала до початку жовтня минулого року, коли біткоїн досяг свого піку вище $126 000. Однак падіння 10 жовтня різко обвалило криптовалютний ринок, і цифровий актив досі не оговтався від цього удару. Поки долар продовжував падати, біткоїн не демонстрував зростання, що вказує на слабкий попит як з боку великих інституційних гравців, так і від звичайних інвесторів.

Експерти розходяться в оцінках майбутнього криптовалюти. Керівник відділу досліджень цифрових активів банку Standard Chartered Джеффрі Кендрік попередив, що біткоїн може просісти до $50 000, перш ніж відновиться до $100 000 до кінця року (раніше він прогнозував $150 000). Натомість аналітики JPMorgan на чолі з керівним директором Ніколаосом Панігірцоглу налаштовані більш оптимістично і вірять, що в довгостроковій перспективі ціна може сягнути $266 000.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами