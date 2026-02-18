У січні 2026 року видатки загального фонду державного бюджету сягнули 243,8 млрд грн. Це на 13,9% (або на 29,7 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України, повідомляє Мінфін.
Видатки загального фонду держбюджету зросли на майже 14%
Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень 2026 року становили 149,6 млрд грн або 61,4% від усіх видатків загального фонду.
У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано:
126,2 млрд грн — на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями (освітяни, науковці, працівники медицини, культури, соціальні працівники та ін.) або 51,8% від загального обсягу видатків, витрачених за січень 2026 року (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 16,2 млрд грн або на 14,7%);
54,5 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 22,4% від загального обсягу видатків, що на 4 млрд грн або на 6,9% менше проти аналогічного періоду минулого року. Кошти були спрямовані, зокрема, на:
- трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій;
- соціальний захист дітей і сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;
- виплату житлових субсидій і пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
20,8 млрд грн — на обслуговування державного боргу або 8,5% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 6,3 млрд грн або на 43,7%);
17,8 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам або 7,3% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 5,4 млрд грн або на 43%);
12,4 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг або 5,1% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:
- підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;
- перерахування Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
10,9 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) або 4,5% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України.
