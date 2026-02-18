У січні українці придбали 3,1 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Це на 20% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, повідомляє «Укравтопром».
18 лютого 2026, 16:38
В Україні на 20% зріс попит на вживані авто зі США. Топ-5 найпопулярніших моделей
- Найбільшу частку склали бензинові авто — 58%. Електромобілі зайняли 22%, гібридні — 11%, дизельні — 6%, автомобілі з ГБО — 3%.
Якого віку авто
Середній вік ввезених «американців» з пробігом становив 6,8 року.
Топ-5 найпопулярніших вживаних моделей
- Ford Escape — 349 одиниць
- Nissan Rogue — 242 одиниці
- BMW X3 — 223 одиниці
- Tesla Model 3 — 217 одиниць
- BMW X5 — 182 одиниці.
Джерело: Мінфін
