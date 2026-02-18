Майкл Сейлор назвав три ключові драйвери зростання біткоїну

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Попит на біткоїн

За його словами, попит на біткоїн формується відразу в кількох напрямках: як на цифровий аналог золота, як на інструмент трансформації фінансової системи та як на форму власності, яку можна вільно переміщати між країнами.

Незалежно від економічної кон'юнктури хоча б один із цих факторів підтримуватиме довгострокове зростання активу. Сейлор зазначив, що поточний спад на крипторинці можна назвати криптозимою, проте вона значно м'якша за попередні цикли.

За його словами, нинішня корекція не виходить за рамки історичної норми і, ймовірно, виявиться коротшою за минулі спади, після чого будуть фази відновлення і нового зростання.

«Дедалі більше інвесторів додають невелику частку BTC у портфель заради диверсифікації, навіть якщо не є ідеологічними прихильниками. Криптоіндустрія перейшла у фазу зрілої інституційної участі порівняно з попередніми циклами», — пояснив Сейлор.

У Strategy мають намір продовжувати купувати біткоїн щонайменше раз на квартал незалежно від поточної ціни. Волатильність для першої криптовалюти є природною, і стратегію компанії це не змінить.

Компанія має достатньо готівки, щоб покривати зобов'язання протягом двох років навіть в умовах замороженого ринку, додав він.

Раніше у програмі What Bitcoin Did Сейлор заявив, що реальний прогрес біткоїну проявляється не в графіках цін, а в криптоінвестиціях великих компаній та готовності банків використовувати BTC.