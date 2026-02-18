У 2025 році платіжна активність в Україні продемонструвала чіткий розподіл ролей: звичайні громадяни здійснюють левову частку переказів за кількістю, тоді як бізнес генерує майже всі обсяги за сумами. Загалом за минулий рік у межах країни було здійснено понад 3,1 мільярда платіжних операцій через кредитові трансфери та прямий дебет. Про це повідомляє НБУ.
18 лютого 2026, 15:25
Громадяни переказують кошти частіше, компанії — більше: підсумки фінансового року
Внутрішні перекази
Послуги з виконання таких платежів торік надавали 60 банків та три небанківські фінансові установи. Загальна статистика внутрішніх переказів виглядає так:
- Кредитові перекази: 3 126,1 млн операцій на колосальну суму понад 48 768,44 млрд грн.
- Прямий дебет: 2,7 млн операцій на суму 15,41 млрд грн (помітне зменшення суми порівняно з 31,20 млрд грн у 2024 році).
Головний тренд року — кардинальна різниця у поведінці фізичних та юридичних осіб:
- За кількістю беззаперечно лідирує населення. З рахунків фізичних осіб було ініційовано понад 2,5 мільярда кредитових переказів, що становить 80,14% від загальної кількості.
- За сумою тотально домінує бізнес. Суб'єкти господарювання переказали понад 45,4 трильйона гривень, що становить 93,14% від загальної суми всіх переказів у країні.
Транскордонні перекази
Міжнародні розрахунки також продемонстрували зростання порівняно з 2024 роком. У транскордонних операціях головним гравцем очікувано є бізнес, який здійснює розрахунки за зовнішньоекономічними контрактами.
Структура міжнародних платежів:
- Надходження в Україну: За кількістю переказів лідирують фізичні особи (7,2 млн операцій, або 72,70%), які отримують перекази з-за кордону. Однак у грошовому вимірі 95,25% усіх коштів ($68,88 млрд) надійшло на рахунки бізнесу. Найбільше грошей прийшло з країн ЄС (46,68%), Швейцарії (20,46%) та США (11,04%).
- Відправлення з України: Бізнес згенерував майже весь відтік капіталу за контрактами. На юридичних осіб припадає 99,37% від загальної суми ($89,42 млрд). Найбільше коштів українські компанії переказували до країн ЄС (58,38%), Швейцарії (10,85%) та Великої Британії (6,81%).
