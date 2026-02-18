Громадяни переказують кошти частіше, компанії — більше: підсумки фінансового року

У 2025 році платіжна активність в Україні продемонструвала чіткий розподіл ролей: звичайні громадяни здійснюють левову частку переказів за кількістю, тоді як бізнес генерує майже всі обсяги за сумами. Загалом за минулий рік у межах країни було здійснено понад 3,1 мільярда платіжних операцій через кредитові трансфери та прямий дебет. Про це повідомляє НБУ.