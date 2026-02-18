Multi від Мінфін
18 лютого 2026, 12:54

Людей, які отримують держпенсії в США, стає значно більше, ніж тих, хто їх фінансує

У державній пенсійній системі Сполучених Штатів закріпився небезпечний демографічний тренд: людей, які отримують пенсії, тепер значно більше, ніж тих, хто їх фінансує своїми внесками. Цей дисбаланс змушує пенсійні фонди дедалі більше ризикувати на фондовому ринку, щоб покрити нестачу грошей. Про це повідомляє Visual Capitalist із посиланням на дані Equable Institute.

Історичний перелом та невтішна статистика

Фундаментальний злам у системі відбувся ще у 2012 році. Якщо у 2001 році 12,7 мільйона працюючих американців утримували 7,6 мільйона пенсіонерів, то через одинадцять років ситуація кардинально змінилася. У 2012 році кількість тих, хто вийшов на заслужений відпочинок (13,3 млн), вперше перевищила кількість працівників (13,2 млн).

З того часу розрив лише збільшувався. Свого піку він досяг у 2023 році: 19,5 мільйона пенсіонерів проти 13,7 мільйона активних працівників. Хоча дані за 2024 рік демонструють незначне відновлення кількості працівників (до 14,5 млн) та зменшення кількості пенсіонерів (до 18,8 млн), отримувачів виплат усе одно набагато більше, ніж платників податків.

Американська пенсійна система

Наведені цифри стосуються не всього ринку праці США (адже загальна кількість працівників там перевищує 160 млн), а виключно системи державних пенсій (public pensions) — тобто працівників державного сектору (вчителів, поліцейських, місцевих чиновників тощо).

Американці, які працюють у приватному секторі, не сплачують внески безпосередньо в державні пенсійні фонди.

Чому цей дисбаланс є критичним

Державні пенсійні фонди фінансуються з трьох основних джерел:

  • відрахування із зарплат працівників;
  • фінансові внески роботодавців;
  • прибуток від інвестицій.

Коли співвідношення працюючих до пенсіонерів падає, фонди отримують менше «живих» грошей, але змушені виплачувати більше. Це створює так званий фінансовий розрив. Щоб покрити різницю і вчасно виплачувати пенсії, фонди змушені агресивніше інвестувати наявні кошти в акції та облігації. Як наслідок, стабільність виплат літнім людям стає критично залежною від стану фінансових ринків та біржових коливань.

Довголіття проти економіки

Головна причина цієї тенденції полягає у загальному старінні нації. Люди живуть довше, а отже, отримують пенсійні виплати протягом більшої кількості років. Водночас зростання кількості робочих місць у державному секторі сповільнилося, що звужує базу донорів системи. Експерти наголошують, що навіть високі прибутки від вдалих інвестицій не завжди можуть компенсувати цю структурну демографічну проблему.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Smerch747
Smerch747
18 лютого 2026, 13:04
#
Популізм завжди ламається. Добровільно і усвідомлено, або примусово і жорстко.
+
0
ccc2013
ccc2013
18 лютого 2026, 14:23
#
Кожна людина,і не тільки в США,хоче жити довше…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
