У 2025 році 85% нових токенів виявилися збитковими, криптокредитор ZeroLend закривається після обвалу активів: що нового

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Крипторинок 2025: Чому 85% нових токенів виявилися збитковими та як змінюється роль венчурного капіталу

Відомий криптоаналітик Edgy, що спеціалізується на DeFi-секторі, оприлюднив невтішну статистику для інвесторів: переважна більшість активів, що вийшли на ринок у 2025 році, наразі торгуються в «мінусі».

Згідно з його дослідженням, близько 85% нових проєктів після лістингу впали нижче ціни відкриття. Особливо показовим є те, що підтримка великих венчурних фондів (VC) більше не гарантує успіху, як це було раніше.

Edgy зазначає, що статусний фонд у списку інвесторів перестав бути драйвером зростання. Аналітик, посилаючись на дані Galaxy Research, навів порівняння з піковим 2022 роком:

Круте піке інвестицій: обсяги залучення капіталу в минулому кварталі склали лише 12% від показників II кварталу 2022 року (коли фонди залучили рекордні $17 млрд).

Криза фондів: кількість нових венчурних структур впала до найнижчого рівня за останні п'ять років.

Рентабельність (ROI): прибутковість венчурних вкладень стабільно знижується вже три роки поспіль.

Масштаби: сукупні інвестиції за весь період 2023−2025 років ледь зрівнялися з обсягом фінансування за один лише 2022 рік.

На думку дослідника, модель «залучити інвестиції — випустити токен — перепродати його роздрібним гравцям» остаточно себе вичерпала. Проте Edgy вбачає в цьому позитивний сигнал для індустрії.

Чого чекати ринку в майбутньому:

Фокус на реальний дохід: перевагу отримають проєкти, які мають працюючий продукт і приносять прибуток, а не просто «спалюють» кошти інвесторів.

Справедливі запуски (Fair Launches): очікується зменшення частки токенів, що належать інсайдерам, та менший ризик масових розпродажів з боку фондів.

Якість замість кількості: замість нескінченного створення нових блокчейнів, команди зосередяться на розробці корисних сервісів для кінцевих користувачів.

Крах ZeroLend: відомий криптокредитор закривається після обвалу активів на 98%

Децентралізований кредитний протокол ZeroLend офіційно оголосив про припинення своєї діяльності після трьох років роботи. Засновник проєкту, відомий під ніком Ryker, назвав причиною такого кроку хронічну збитковість, критичний брак ліквідності та постійні атаки хакерів.

Фінансовий стан ZeroLend наочно демонструє глибину кризи проєкту:

Обвал TVL: загальна вартість активів у протоколі скоротилася на 98%. Якщо у листопаді 2024 року показник сягав $359 млн, то сьогодні він становить мізерні $6,6 млн.

Доходи: після успішного 2025 року, коли прибуток перевищив $1 млн, виручка впала до кількох сотень тисяч доларів, що не дозволило підтримувати життєздатність платформи.

Доля токена ZERO: лише за останню добу ціна активу обвалилася на 41%, а власники токенів залишилися без обіцяних дивідендів та механізмів відшкодування.

За словами Ryker, проєкт потрапив у «ідеальний шторм»:

Проблеми з інфраструктурою: постачальники оракулів (сервісів передачі даних про ціни) припинили підтримку, що зробило роботу протоколу небезпечною.

Неліквідність мереж: окремі L2-мережі (Linea, ZKsync Era, Ethereum), де розміщувалися кошти, не забезпечили достатнього обсягу торгів.

Хакери: постійний тиск та спроби зламу остаточно виснажили ресурси команди.

Команда заявляє, що безпечне повернення коштів — головний пріоритет.

Користувачам наполегливо рекомендують якнайшвидше забрати свої активи з платформи. На більшості ринків уже встановлено нульовий коефіцієнт LTV (можливість брати позики заблокована).

Мережі Manta, Zircuit та xLayer: для виведення коштів із цих екосистем готуються спеціальні оновлення смартконтрактів.

Користувачі, що постраждали від зламу в мережі Base у 2024 році, можуть отримати часткове відшкодування коштами, отриманими від аірдропу проекту LINEA.

Італійський банківський гігант Intesa Sanpaolo інвестував майже $100 млн у біткоїн-ETF

Один із найбільших банків Італії — Intesa Sanpaolo — розкрив дані про свої вкладення у цифрові активи. Згідно зі звітом за четвертий квартал 2025 року, банківська група сфокусувалася на спотових біткоїн-ETF та складних стратегіях хеджування ризиків.

Загальна сума прямих інвестицій у біткоїн-фонди склала близько $96 млн. Банк розподілив капітал між декількома ключовими гравцями:

$72,6 млн — у ARK 21Shares Bitcoin ETF;

$23,4 млн — у iShares Bitcoin Trust (BlackRock).

Крім біткоїна, Intesa Sanpaolo проявила інтерес до екосистеми Solana, вклавши $4,3 млн у Bitwise Solana Staking ETF. Цей фонд не лише відстежує ціну монети, а й акумулює винагороди від стейкінгу.

Найцікавішою частиною звіту стала масштабна позиція на продаж (пут-опціон) акцій компанії Strategy — найбільшого корпоративного власника біткоїна (понад 714 тисяч BTC). Номінальна вартість цієї позиції сягає $184,6 млн.

Що це означає? Поєднання купівлі біткоїн-ETF та відкриття пут-опціону на Strategy вказує на стратегію «арбітражу». Банк, ймовірно, очікує, що акції Strategy перестануть торгуватися з високою націнкою (премією) відносно реальної вартості біткоїнів на її балансі. Оскільки показник mNAV (відношення ціни компанії до вартості її активів) вже впав з 2,9 до 1,21, Intesa Sanpaolo може отримати значний прибуток від подальшого звуження цього розриву.

Банк також володіє міноритарними частками в інших відомих криптокомпаніях:

Circle (емітент USDC): близько $4,4 млн;

Coinbase, Robinhood, BitMine та ETHZilla: менші пакети акцій.

Цікаво, що інвестиційні рішення приймалися спільно центральним офісом банку та його підрозділами з управління активами (позначення «DFND»). Це може свідчити як про власні операції банку, так і про портфелі великих інституційних клієнтів. При цьому американський підрозділ групи з управління капіталом повністю утримався від інвестицій у криптоактиви.

Революція в дивідендах: Elemental Royalty виплачуватиме акціонерам «цифрове золото» від Tether

Компанія Elemental Royalty Corporation увійшла в історію як перше публічне підприємство у сфері золотовидобутку, яке запропонувало своїм інвесторам дивіденди у криптовалюті. Акціонери зможуть отримувати виплати у стейблкоїні XAUT, курс якого жорстко прив’язаний до ціни реального золота. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Варто зазначити, що стратегічним інвестором Elemental Royalty раніше виступила сама компанія Tether — емітент згаданого цифрового активу.

Згідно з офіційним пресрелізом, рада директорів затвердила таку структуру дивідендів:

Річний розмір: $0,12 на одну акцію.

Графік: виплати здійснюватимуться щоквартально по $0,03 на акцію.

Загальний обсяг: у I кварталі 2026 року компанія планує виплатити акціонерам загалом $1,9 млн (виходячи з 63,9 млн акцій в обігу).

Фінансовий директор компанії Стефан Венгер підкреслив стабільність бізнесу: станом на кінець 2025 року Elemental Royalty мала $53 млн ліквідних коштів при нульовій заборгованості, що дозволяє впевнено виконувати зобов’язання перед інвесторами.

Компанія надає можливість обрати нарахування у стейблкоїнах замість традиційної валюти, проте є певні умови: