18 лютого 2026, 11:16

Meta купує мільйони мікросхем Nvidia: гіганти укладають масштабну угоду

Компанія Meta домовилася про закупівлю «мільйонів» процесорів від компанії Nvidia протягом наступних кількох років. Цей крок кардинально зміцнює партнерство між двома великими гравцями в індустрії штучного інтелекту (ШІ) та завдає потужного удару по позиціях конкурентів на ринку апаратного забезпечення. Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія Meta домовилася про закупівлю «мільйонів» процесорів від компанії Nvidia протягом наступних кількох років.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що саме купує імперія Цукерберга

Масштабне оновлення серверної інфраструктури Meta охоплюватиме одразу кілька ключових технологій. Компанія планує використовувати як актуальне покоління ШІ-прискорювачів Blackwell, так і найновішу архітектуру майбутнього — Vera Rubin.

Однак найважливішою деталлю угоди є те, що Meta вперше масово покладатиметься на центральні процесори (CPU) Grace від Nvidia як основу для своїх автономних комп'ютерів. Зазвичай Nvidia продає цю технологію виключно в комбінації зі своїми потужними графічними прискорювачами, проте тепер компанія виходить на новий для себе ринок.

«Ми раді розширити наше партнерство з Nvidia для розбудови передових кластерів за допомогою їхньої платформи Vera Rubin, щоб забезпечити персональним суперінтелектом кожного у світі», — заявив генеральний директор Meta Марк Цукерберг.

Фінансова складова: мільярди доларів та реакція бірж

Сторони не розголошують точної суми нового контракту та чітких термінів його виконання, проте масштаби вражають. За оцінками аналітиків IDC, середній прискорювач штучного інтелекту від Nvidia коштує 16 061 долар. Це означає, що закупівля лише одного мільйона таких чипів обійдеться Meta щонайменше у 16 мільярдів доларів (і це без урахування вищих цін на новітні моделі чи додаткового мережевого обладнання).

Meta вже є другим за величиною клієнтом Nvidia. За минулий фінансовий рік компанія принесла виробнику мікросхем близько 19 мільярдів доларів, що становить 9% від усього доходу Nvidia. Загалом Марк Цукерберг визначив ШІ як головний пріоритет компанії, пообіцявши витратити 600 мільярдів доларів на інфраструктурні проєкти в США протягом наступних трьох років. Зараз Meta активно будує гігантські центри обробки даних у штатах Луїзіана, Огайо та Індіана, потужність яких вимірюється гігаватами (один такий гігават здатен живити 750 тисяч будинків).

Фондовий ринок миттєво відреагував на новину: акції Meta та Nvidia зросли приблизно на 1%, тоді як цінні папери головного конкурента Nvidia — компанії AMD — просіли на 3%.

Наступ на територію Intel та AMD

Використання чипів Grace у незалежних серверах є прямим вторгненням Nvidia на ринок фонових обчислень, де історично домінують корпорації Intel та AMD. Віцепрезидент Nvidia з прискорених обчислень Іен Бак підкреслив, що Meta стане першим великим оператором дата-центрів, який пішов на такий крок.

Центральні процесори дедалі частіше використовуватимуться для машинного навчання та керування масивами даних.

Чому це важливо

Ця угода доводить, що гонка озброєнь у сфері штучного інтелекту переходить на новий рівень масштабів. У той час, коли експерти очікували, що технологічні гіганти почнуть шукати дешевші альтернативи (наприклад, чипи від AMD або Google), Meta вирішила зробити колосальну ставку саме на екосистему Nvidia. Для світової економіки це означає дві речі. По-перше, Nvidia цементує свою абсолютну монополію не лише у сфері графічних процесорів, а й на ринку традиційних серверних обчислень, витісняючи звідти багаторічних лідерів. По-друге, плани створення «персонального суперінтелекту» перестали бути науковою фантастикою — під них вже виділяються сотні мільярдів доларів та будуються дата-центри розміром із невеликі міста.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
