Курс валют у середу: долар та євро у банках додали 5 копійок

У середу, 18 лютого, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 5 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та додав 2 копійки у продажу. Євро у покупці додало 1 копійку, а у продажу 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,05−43,52 грн. Євро купують за 51,00 грн, а продають за 51,60 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,20−43,30, євро — 51,36−51,55 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,31−43,34 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 51,26−51,28 грн/євро.

