У середу, 18 лютого, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 5 копійок у продажу.
18 лютого 2026, 10:37
Курс валют у середу: долар та євро у банках додали 5 копійок
Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та додав 2 копійки у продажу. Євро у покупці додало 1 копійку, а у продажу 5 копійок.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,05−43,52 грн. Євро купують за 51,00 грн, а продають за 51,60 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,20−43,30, євро — 51,36−51,55 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 43,31−43,34 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 51,26−51,28 грн/євро.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі