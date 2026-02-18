У роботі Google, YouTube та Cloudflare стався масштабний збій

У ніч проти середи, 18 лютого, сотні тисяч користувачів у різних країнах світу повідомили про серйозні технічні збої в роботі хмарних платформ Google, AWS і Cloudflare. Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Згідно з інформацією платформи, загальна кількість звернень від користувачів уже перевищила 500 тисяч. Проблеми мають глобальний масштаб і фіксуються в багатьох країнах.

Користувачі скаржаться на відсутність доступу до пошуковика Google, поштового сервісу Gmail та відеоплатформи YouTube.

Також повідомляється про перебої в роботі великих хмарних провайдерів — Amazon Web Services (AWS) та Cloudflare. Це може позначитися на функціонуванні тисяч сайтів і застосунків, що використовують їхню інфраструктуру.

Наразі причини масштабного збою залишаються невідомими.