У ніч проти середи, 18 лютого, сотні тисяч користувачів у різних країнах світу повідомили про серйозні технічні збої в роботі хмарних платформ Google, AWS і Cloudflare. Про це свідчать дані сервісу Downdetector.
18 лютого 2026, 8:24
У роботі Google, YouTube та Cloudflare стався масштабний збій
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що відомо
Згідно з інформацією платформи, загальна кількість звернень від користувачів уже перевищила 500 тисяч. Проблеми мають глобальний масштаб і фіксуються в багатьох країнах.
Користувачі скаржаться на відсутність доступу до пошуковика Google, поштового сервісу Gmail та відеоплатформи YouTube.
Також повідомляється про перебої в роботі великих хмарних провайдерів — Amazon Web Services (AWS) та Cloudflare. Це може позначитися на функціонуванні тисяч сайтів і застосунків, що використовують їхню інфраструктуру.
Наразі причини масштабного збою залишаються невідомими.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі - 1
пострадал и украинский А-банк.