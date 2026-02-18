Торгівля і переробна галузь стали головними наповнювачами бюджету на початку року

Підприємства торгівлі та переробної промисловості забезпечили понад третину всіх податкових надходжень до зведеного бюджету України у січні 2026 року. Загалом їхній внесок становив 36,4 %, що підтверджує ключову роль цих секторів у наповненні державної скарбниці, йдеться в даних ДПС.