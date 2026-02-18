Підприємства торгівлі та переробної промисловості забезпечили понад третину всіх податкових надходжень до зведеного бюджету України у січні 2026 року. Загалом їхній внесок становив 36,4 %, що підтверджує ключову роль цих секторів у наповненні державної скарбниці, йдеться в даних ДПС.
18 лютого 2026, 9:06
Торгівля і переробна галузь стали головними наповнювачами бюджету на початку року
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Як наповнювали скарбницю
- Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 19,5 %.
- Переробна промисловість — 16,9 %.
- Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — 12,8 %,
- Добувна промисловість і розроблення кар'єрів — 5,7 %.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року окремі галузі показали суттєве зростання сплати податків.
- Переробна промисловість — 18,8 % (+4,1 млрд грн).
- Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — 12 % (+2,1 млрд грн).
- Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 6,7 % (+1,9 млрд грн).
- Добувна промисловість і розроблення кар'єрів — 26,6 % (+1,9 млрд грн).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі