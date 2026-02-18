Кійосакі знову пророкує «найбільший крах фондового ринку в історії»

Автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі радить заздалегідь купувати BTC, ETH, золото та срібло перед прийдешнім обвалом. Про це він написав у Х.

Що говорить Кійосакі

Письменник нагадав, що ще у 2013 році в іншій книзі, «Пророцтво багатого тата», він писав про майбутній масштабний крах і закликав вкладатися в криптовалюту. Зараз, стверджує Кійосакі, економічна криза стала неминучою.

За його словами, легко пережити обвал зможуть ті, хто «прислухався до порад книги та заздалегідь підготувався». Ці люди, запевняє Кійосакі, зможуть багаторазово збільшити свій стан і стати «багатшим за свої найсміливіші мрії».

Для непідготовлених учасників ринку майбутня криза обернеться найгіршим кошмаром, лякає письменник. До складу захисного портфеля, який, на переконання письменника, дозволить вистояти в умовах кризи, що насувається, входять фізичні золото і срібло, біткоїн та ефір.

Кійосакі підкреслив, що йдеться саме про «справжні активи», а не про похідні інструменти на дорогоцінні метали або криптовалюти на кшталт ф'ючерсів або паїв ETF.

Інвестор сказав, що продовжить закуповувати біткоїни в міру падіння ціни на актив і впевнений: перша криптовалюта не знеціниться, тому що її пропозиція обмежена, причому більшість монет вже перебуває в обігу.

«Зрозумійте послання», — звернувся він до читачів свого твіттера.

Кійосакі розкрив свою тактику на період обіцяного обвалу: він планує активно купувати біткоїн у момент, коли панічні продажі досягнуть піку. На його переконання, ринковий крах це не катастрофа, а унікальна можливість.

«Коли ринки руйнуються, безцінні активи надходять у продаж. Обвали — це найкращий час для збагачення, то нехай цей обвал зробить вас багатшим», — резюмував автор книги «Багатий тато, бідний тато».