Долар під тиском: настрої керуючих фондами — найгірші з 2016 року

Керівники інвестиційними фондами зайняли «найбільш ведмежу» позицію щодо долара більш ніж за десять років, оскільки американська валюта найбільше відчуває наслідки непередбачуваної економічної політики США, пише Financial Times.

Як змінилася частка вкладень керуючих у долар

Згідно з опитуванням Bank of America, частка вкладень керуючих у долар опустилася нижче за мінімум квітня минулого року, коли президент Дональд Трамп потряс світові ринки масштабним підвищенням тарифів. Дослідження показало, що позиціонування в доларі стало найбільш негативним як мінімум з 2012 року, тобто з раннього періоду, за яким доступні порівняні дані.

За інформацією CME Group, обсяг ставок проти долара цього року перевищив обсяг позитивних позицій, розгорнувши картину в четвертому кварталі 2025 року. З початку року долар знизився на 1,3% до кошика валют, включаючи євро та фунт, після падіння на 9% у 2025 році, і зараз тримається поблизу мінімумів за чотири роки.

Великі керуючі активами зазначають, що ослаблення долара відображає прагнення так званих «інвесторів реальних грошей», наприклад, пенсійних фондів — або страхувати ризики подальшого зниження, або скорочувати частку доларових активів у портфелях.

Що кажуть експерти

Ставки на подальше ослаблення долара до євро, відображені у структурі опційних позицій інвесторів, досягли рівнів, які за останнє десятиліття фіксувалися лише під час пандемії Covid 19 та після тарифних оголошень Дональда Трампа у квітні минулого року, пише FT.

«Частина волатильності за останній рік змусила інвесторів переглянути історично низькі коефіцієнти валютного хеджування за американськими активами», — зазначив Роджер Холлам, голова глобальних процентних стратегій у компанії Vanguard, що управляє. За його словами, перегляд розподілу вкладень у США та стратегій хеджування став ключовим фактором нещодавнього зниження долара.

«Ми, як і раніше, бачимо середовище, в якому долар може продовжити ослаблення», — заявив Іен Стілей, міжнародний інвестиційний директор із глобальних облігацій, валют і сировинних товарів у JPMorgan Asset Management, яке в останні тижні наростило позиції проти долара.

Хоча відсоткові ставки в США залишаються вищими, ніж в інших великих економіках, включаючи єврозону та Японію, учасники ринку очікують скорочення цього розриву, оскільки Федеральна резервна система, як передбачається, двічі знизить ставки цього року.

Говорячи про стратегію carry trade, яка донедавна підтримувала долар за рахунок вищої процентної прибутковості, Іен Стілей зазначив, що долар уже не виглядає настільки явно переоціненим, проте в умовах подальшого зниження ставок його відсоткова перевага поступово скорочуватиметься.

Чинник незалежності

Висунення Кевіна Уорша на посаду голови ФРС, якого багато хто розглядає як ортодоксального кандидата, здатного знизити побоювання за незалежність центрального банку, спочатку заспокоїло частину інвесторів, стурбованих тим, що лояліст Дональда Трампа міг би проводити надмірно м'яку грошово-кредитну політику.

Проте президент США вже чинить тиск на Кевіна Уорша, заявивши в інтерв'ю NBC News у лютому, що той не отримав би цієї посади, якби підтримував підвищення ставок, наголошує газета.

Аналітики Bank of America наголосили, що його номінація не призвела ні до зростання попиту на долар, ні до відновлення оптимізму щодо американських активів.

Гренландська криза

Очікування того, що частина глобальних інвесторів може розпочати вихід з американських активів, посилилися в січні на тлі гренландської кризи, коли Дональд Трамп загрожував як військовими заходами, так і додатковими тарифами щодо союзників НАТО.

Хоча міністр фінансів США Скотт Бессент згодом розкритикував припущення про те, що європейські інвестори розпродаватимуть американські активи, деякі керуючі вказують, що відтоки вже почалися.

«Ми спостерігаємо посилення репатріаційних потоків, оскільки іноземні власники доларових активів повертають капітал у національні валюти», — сказала FT Каролін Удріель, мультиактивний керуючий фондом у Schroders.

Невизначеність посилилася після січневого коментаря Дональда Трампа про те, що послаблення валюти є «відмінним». Після цих слів Скотт Бессент заявив, що адміністрація, як і раніше, дотримується традиційної політики сильного долара і не планує валютних інтервенцій.

«Всередині адміністрації і навколо неї є чимало тих, хто вважає, що слабший долар міг би підтримати американський експорт і ширшу програму реіндустріалізації», — зазначив Ксав'є Мейєр, голова інвестиційного спрямування Aberdeen Group.

За його словами, саме тому ринки настільки серйозно сприйняли перспективу можливої валютної інтервенції США та Японії.

