Топ-10 найзатребуваніших професій на початку 2026 року: кого шукають роботодавці

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 лютого 2026, 8:00

Топ-10 найзатребуваніших професій на початку 2026 року: кого шукають роботодавці

Державна служба зайнятості цього року запропонувала своїм клієнтам вже більше 83 тисяч вакансій. Найактивніше працедавці пропонували роботу на посади водіїв, продавців та підсобних робітників, йдеться у повідомленні служби.

Державна служба зайнятості цього року запропонувала своїм клієнтам вже більше 83 тисяч вакансій.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Топ-10 найзатребуваніших професій

1. Водій автотранспортних засобів. Це кваліфікований фахівець, який забезпечує безпечне перевезення пасажирів чи вантажів. Дана професія стосується керманичів легкового, вантажного транспорту та автобусів. Загалом, з початку року було понад 3 тисячі таких пропозицій.

2. Продавець продовольчих товарів. Він є кваліфікованим працівником торговельної мережі. Такий співробітник приймає продукти харчування від постачальників, відповідає за їх зберігання, розкладає у торговому залі та реалізує. Таких посад в Служби зайнятості з початку року налічується майже 3 тисячі.

3. Підсобний робітник. Це працівник, який не має спеціальної кваліфікації, але виконує допоміжні роботи на виробництві, будівництві або складах. Найчастіше професія вимагає виконання обов’язків вантажника та прибиральника. Також він часто займається підготовкою інструментів для більш кваліфікованих працівників. Ідеальна робота для людей, які не мають освіти та особливих навичок для виконання більш складних завдань. Загалом було більш як 2,4 тисячі подібних пропозицій роботи.

Читайте також: Гнутар, ракліст та кубівник: Держзайнятості назвала незвичні професії в Україні

4. Продавець-консультант. Це спеціаліст роздрібної торгівлі, який не лише отримує товар, розміщує в торговому залі та продає. Головною відмінністю такого спеціаліста від інших торговців є те, що він консультує покупців, допомагаючи у виборі покупки. Таких працівників шукали майже 2,2 тисячі разів.

5. Прибиральник службових приміщень. Це працівник, який створює чистоту в офісах, адміністративних будівлях та навчальних закладах. Роботу цього місяця для них пропонували 2,1 тисяч разів.

6. Кухар. Це фахівець громадського харчування, який готує страви та відповідно оформляє їх подачу, при цьому дотримується технологічних карт і санітарних норм. Цікаво, що у першу чергу багато людей уявляють таких працівників в ресторанах та кафе, але найчастіше кухарі виконують роботу в цехах. З початку року було майже 2 тисячі подібних вакансій.

7. Бухгалтер. Це фахівець, відповідальний за ведення фінансового, податкового та управлінського обліку. Такий працівник формує фінансову звітність та контролює законність господарських операцій підприємства, на якому працює. Статистика говорить про наявність 1,8 тисяч запитів на таких працівників.

8. Швачка. Це кваліфікований робітник, який працює вручну або на швейному обладнанні. Такі спеціалісти створюють або змінюють одяг, вироби з тканин, шкіри чи інших матеріалів. Подекуди вони працюють із взуттям. Запит на швачок був на рівні 1,5 тисяч вакансій.

9. Сестра медична (брат медичний). Це фахівець середньої медичної ланки. Для такої роботи потрібна фахова освіта. Працівник на такій професії доглядає за пацієнтами, надає невідкладну допомогу, проводить деякі відносно прості медичні дії, наприклад робить уколи, перев’язки, ставить крапельниці. Медичних сестер та братів цього року запрошували на роботу майже 1,3 тисячі разів.

10. Спеціаліст державної служби чи місцевого самоврядування. Це посадова особа, яка працює у виконавчих органах місцевих органів влади. Найчастіше такі працівники реалізують місцеві програми розвитку та надають послуги населенню. Служба зайнятості запропонувала таку роботу 1,2 тисячі разів.

Нагадаємо

Як раніше писав «Мінфін», український ринок праці у 2026 році може очікувати значна турбулентність. Переважна більшість працездатних громадян розглядає можливість зміни професії або місця роботи, а чверть із них уже має чіткий план дій. Головним драйвером цих змін залишається фінансове питання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
TAN72
TAN72
18 лютого 2026, 8:56
#
За копейки люди работать не будут,с нашими ценами и тарифами
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає gann и 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами