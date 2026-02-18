Топ-10 найзатребуваніших професій на початку 2026 року: кого шукають роботодавці

Державна служба зайнятості цього року запропонувала своїм клієнтам вже більше 83 тисяч вакансій. Найактивніше працедавці пропонували роботу на посади водіїв, продавців та підсобних робітників, йдеться у повідомленні служби.

Топ-10 найзатребуваніших професій

1. Водій автотранспортних засобів. Це кваліфікований фахівець, який забезпечує безпечне перевезення пасажирів чи вантажів. Дана професія стосується керманичів легкового, вантажного транспорту та автобусів. Загалом, з початку року було понад 3 тисячі таких пропозицій.

2. Продавець продовольчих товарів. Він є кваліфікованим працівником торговельної мережі. Такий співробітник приймає продукти харчування від постачальників, відповідає за їх зберігання, розкладає у торговому залі та реалізує. Таких посад в Служби зайнятості з початку року налічується майже 3 тисячі.

3. Підсобний робітник. Це працівник, який не має спеціальної кваліфікації, але виконує допоміжні роботи на виробництві, будівництві або складах. Найчастіше професія вимагає виконання обов’язків вантажника та прибиральника. Також він часто займається підготовкою інструментів для більш кваліфікованих працівників. Ідеальна робота для людей, які не мають освіти та особливих навичок для виконання більш складних завдань. Загалом було більш як 2,4 тисячі подібних пропозицій роботи.

4. Продавець-консультант. Це спеціаліст роздрібної торгівлі, який не лише отримує товар, розміщує в торговому залі та продає. Головною відмінністю такого спеціаліста від інших торговців є те, що він консультує покупців, допомагаючи у виборі покупки. Таких працівників шукали майже 2,2 тисячі разів.

5. Прибиральник службових приміщень. Це працівник, який створює чистоту в офісах, адміністративних будівлях та навчальних закладах. Роботу цього місяця для них пропонували 2,1 тисяч разів.

6. Кухар. Це фахівець громадського харчування, який готує страви та відповідно оформляє їх подачу, при цьому дотримується технологічних карт і санітарних норм. Цікаво, що у першу чергу багато людей уявляють таких працівників в ресторанах та кафе, але найчастіше кухарі виконують роботу в цехах. З початку року було майже 2 тисячі подібних вакансій.

7. Бухгалтер. Це фахівець, відповідальний за ведення фінансового, податкового та управлінського обліку. Такий працівник формує фінансову звітність та контролює законність господарських операцій підприємства, на якому працює. Статистика говорить про наявність 1,8 тисяч запитів на таких працівників.

8. Швачка. Це кваліфікований робітник, який працює вручну або на швейному обладнанні. Такі спеціалісти створюють або змінюють одяг, вироби з тканин, шкіри чи інших матеріалів. Подекуди вони працюють із взуттям. Запит на швачок був на рівні 1,5 тисяч вакансій.

9. Сестра медична (брат медичний). Це фахівець середньої медичної ланки. Для такої роботи потрібна фахова освіта. Працівник на такій професії доглядає за пацієнтами, надає невідкладну допомогу, проводить деякі відносно прості медичні дії, наприклад робить уколи, перев’язки, ставить крапельниці. Медичних сестер та братів цього року запрошували на роботу майже 1,3 тисячі разів.

10. Спеціаліст державної служби чи місцевого самоврядування. Це посадова особа, яка працює у виконавчих органах місцевих органів влади. Найчастіше такі працівники реалізують місцеві програми розвитку та надають послуги населенню. Служба зайнятості запропонувала таку роботу 1,2 тисячі разів.

Як раніше писав «Мінфін», український ринок праці у 2026 році може очікувати значна турбулентність. Переважна більшість працездатних громадян розглядає можливість зміни професії або місця роботи, а чверть із них уже має чіткий план дій. Головним драйвером цих змін залишається фінансове питання.