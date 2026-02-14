Multi від Мінфін
14 лютого 2026, 12:16

Гнутар, ракліст та кубівник: Держзайнятості назвала незвичні професії в Україні

Державна служба зайнятості продовжує знайомити з професіями, які не часто пропонують працедавці і лише зрідка цікавлять шукачів роботи. Серед багатьох тисяч найрізноманітніших назв вакансій, черга заявити про себе у тамбурмажорів, гнутарів, кубівників, ланолінників та раклістів.

Державна служба зайнятості продовжує знайомити з професіями, які не часто пропонують працедавці і лише зрідка цікавлять шукачів роботи.

Топ-5 рідкісних професій на ринку праці України

1. Артист-тамбурмажор. Ця професія передбачає музиканта. Найчастіше такий спеціаліст буває у військових музичних колективах. Тамбурмажор першим стоїть на чолі колони оркестрового маршу та керує музикантами за допомогою спеціального декоративного жезла. Найчастіше це барабанщик.

Такі професії відносяться до розділу «професіонали в галузі музики». В цій же категорії є такі фахи, як акомпаніатор (музичний супровід солістам), капельмейстер (керівник музичного колективу) та диригент.

2. Гнутар (або гнутар по дереву). Це працівник, який виготовляє складні дерев’яні деталі для меблів чи прикраси, як частини інтер'єру. Такі майстри використовують гідротермічну обробку, тобто високу температуру, пару чи гарячу воду для підвищення еластичності дерева та зміни його кольору. Після цього гнутарі згинають деталі на спеціальних верстатах.

Належить ця професія до розділу «кваліфіковані робітники з інструментом», групи «столяри». В ній ще є такі напрями роботи, як бондар (виготовлення бочок), виробник берд (частин ткацького верстата), личкувальник деталей меблів.

3. Кубівник. Зазвичай це підсобний робітник, який працює на кухні. В його обов’язки найчастіше входять кип’ятіння води, миття посуду та прибирання за кухарями. Ця робота відноситься до «найпростіших професій», до групи «підсобні робітники та прибиральники в конторах, готелях та інших установах». Поруч із кубівником в класифікаторі знаходяться каштелян (облік спецодягу), кухонний робітник та уніформіст (технічне обслуговування циркових шоу).

4. Ланолінник. Це спеціаліст, який займається переробкою ланоліну, тобто тваринного воску, який отримують при очищенні жиру з овечої вовни. Такі робітники працюють на олієжирових чи фармацевтичних підприємствах і готують матеріали, які потім застосовуються при виробництві кремів, мазей та косметичних засобів.

Професія відноситься до розділу «робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування», групи працівників, які виробляють фармацевтичні продукти та косметичні засоби. В ній же знаходяться капілярник (витягує діючі речовини з рослинної сировини), фіксаторник (виготовляють ортопедичні вироби) та шпредингіст (готує реагенти).

5. Ракліст. Це працівник текстильного чи мануфактурного виробництва. Він керує машинами, які наносять кольорові малюнки на тканини, трикотаж або плівкові матеріали. Є два види раклістів: у виробництві текстилю та при створенні фарфорових та фаянсових виробів.

Ця професія відноситься до «кваліфікованих робітників з інструментом», а саме до «гончарів та виробників скляних виробів». Окрім них у цій групі знаходяться ще ангобувальники (наносять глину), інкрустатори (вирізають малюнки) та контурувальники (наносить контури).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
