Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Валюта
Депозити
Кредити
Банки
Страхування
Інвестиції
Криптовалюта
Індекси
13 лютого 2026, 9:55

Майже 90% українців думають про зміну роботи у 2026 році

Український ринок праці у 2026 році може очікувати значна турбулентність. Переважна більшість працездатних громадян розглядає можливість зміни професії або місця роботи, а чверть із них уже має чіткий план дій. Головним драйвером цих змін залишається фінансове питання. Про це свідчать результати дослідження платформи OLX Робота.

Український ринок праці у 2026 році може очікувати значна турбулентність.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Масштаби міграції та «Зарплатний розрив»

Згідно з опитуванням, 26% респондентів твердо вирішили змінити сферу діяльності вже цього року. Ще 60% українців не виключають такої можливості, якщо трапиться нагода.

Основна причина — гроші. 72% опитаних прямо заявили, що шукають вищого заробітку. Дослідження виявило суттєвий розрив між бажаними та реальними доходами громадян:

  • Реальність: Найбільша частка опитаних (29%) зараз заробляє 10−20 тис. грн. Ще 18% мають дохід менше 10 тис. грн.
  • Очікування: Більшість (34%) вважає комфортною зарплату в межах 20−30 тис. грн. Чверть опитаних (29%) згодні на 10−20 тис., а 11% амбітно цілять у дохід понад 50 тис. грн.

Не грошима єдиними: чого ще хочуть працівники

Цікаво, що другим за важливістю фактором після зарплати стала психологічна атмосфера. Для 55% українців критично важливими є хороші стосунки в колективі та підтримка керівництва.

У 2026 році пріоритети кандидатів виглядають так:

  • Атмосфера в команді — 55%.
  • Work-life balance (баланс роботи та особистого життя) — 48%.
  • Гнучкий графік — 44%.
  • Стабільність компанії — 41%.

Кар'єрне зростання (22%) та корпоративні цінності відійшли на другий план, поступившись місцем комфорту та надійності.

Куди планують йти: найперспективніші сфери

Уявлення українців про перспективні галузі дещо відрізняється від традиційних прогнозів економістів, орієнтованих на IT чи енергетику. Респонденти OLX Робота (які часто представляють сегмент «блакитних комірців» та лінійного персоналу) бачать майбутнє так:

  • Торгівля та продажі — 55% (беззаперечний лідер).
  • Маркетинг, реклама та PR — 22%.
  • Клінінг і домашній персонал — 20%.

Виробничі спеціальності та логістика цікавлять по 13% опитаних, а освіта та медицина замикають список лідерів.

Вимушені зміни

Окрім бажання більше заробляти, значна частина українців змінює роботу не з власної волі. 31% респондентів вказали причиною «вимушені обставини» — це наслідки війни, скорочення штату або закриття підприємств. Також чверть опитаних (25%) зізналися у професійному вигоранні, що стає дедалі серйознішою проблемою на четвертому році повномасштабної війни.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
VS SV
VS SV
13 лютого 2026, 10:29
#
Найважливіше це бронювання яка *** атмосфера в команді
+
0
kadaad1988
kadaad1988
13 лютого 2026, 11:15
#
Люди пытаются найти хоть какое-то место работы!!!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 17 незареєстрованих відвідувачів.
