Майже 90% українців думають про зміну роботи у 2026 році

Український ринок праці у 2026 році може очікувати значна турбулентність. Переважна більшість працездатних громадян розглядає можливість зміни професії або місця роботи, а чверть із них уже має чіткий план дій. Головним драйвером цих змін залишається фінансове питання. Про це свідчать результати дослідження платформи OLX Робота.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Масштаби міграції та «Зарплатний розрив»

Згідно з опитуванням, 26% респондентів твердо вирішили змінити сферу діяльності вже цього року. Ще 60% українців не виключають такої можливості, якщо трапиться нагода.

Основна причина — гроші. 72% опитаних прямо заявили, що шукають вищого заробітку. Дослідження виявило суттєвий розрив між бажаними та реальними доходами громадян:

Реальність: Найбільша частка опитаних (29%) зараз заробляє 10−20 тис. грн. Ще 18% мають дохід менше 10 тис. грн.

Очікування: Більшість (34%) вважає комфортною зарплату в межах 20−30 тис. грн. Чверть опитаних (29%) згодні на 10−20 тис., а 11% амбітно цілять у дохід понад 50 тис. грн.

Не грошима єдиними: чого ще хочуть працівники

Цікаво, що другим за важливістю фактором після зарплати стала психологічна атмосфера. Для 55% українців критично важливими є хороші стосунки в колективі та підтримка керівництва.

У 2026 році пріоритети кандидатів виглядають так:

Атмосфера в команді — 55%.

Work-life balance (баланс роботи та особистого життя) — 48%.

Гнучкий графік — 44%.

Стабільність компанії — 41%.

Кар'єрне зростання (22%) та корпоративні цінності відійшли на другий план, поступившись місцем комфорту та надійності.

Куди планують йти: найперспективніші сфери

Уявлення українців про перспективні галузі дещо відрізняється від традиційних прогнозів економістів, орієнтованих на IT чи енергетику. Респонденти OLX Робота (які часто представляють сегмент «блакитних комірців» та лінійного персоналу) бачать майбутнє так:

Торгівля та продажі — 55% (беззаперечний лідер).

Маркетинг, реклама та PR — 22%.

Клінінг і домашній персонал — 20%.

Виробничі спеціальності та логістика цікавлять по 13% опитаних, а освіта та медицина замикають список лідерів.

Вимушені зміни

Окрім бажання більше заробляти, значна частина українців змінює роботу не з власної волі. 31% респондентів вказали причиною «вимушені обставини» — це наслідки війни, скорочення штату або закриття підприємств. Також чверть опитаних (25%) зізналися у професійному вигоранні, що стає дедалі серйознішою проблемою на четвертому році повномасштабної війни.