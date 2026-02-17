Multi від Мінфін
17 лютого 2026, 19:45

Економіка просто стискається — експерт пояснив, чому сповільнюється інфляція

Сповільнення річної інфляції до 7,4% є не ознакою оздоровлення фінансової системи, а тривожним сигналом про критичне стискання економіки. Падіння цін забезпечується різким зниженням споживання, вичерпанням заощаджень громадян та безперервним виїздом людей за кордон. Про це пише економічний оглядач Олег Белінський.

Сповільнення річної інфляції до 7,4% є не ознакою оздоровлення фінансової системи, а тривожним сигналом про критичне стискання економіки.

Реальні продажі стрімко скорочуються

Аналіз ринку у фізичних обсягах (штуках, упаковках та літрах), а не у грошовому еквіваленті, демонструє глибоке падіння купівельної спроможності майже у всіх категоріях товарів:

  • Медикаменти: продаж ліків в упаковках впав на 12,3%. Попри сезон застуд, населення фізично купує менше препаратів. Це прямий наслідок економії на власному здоров'ї та міграції матерів із дітьми.
  • Побутова техніка та електроніка: обвал на 25%. Попит на смартфони, телевізори та іншу техніку, яка не є критично необхідною для виживання, фактично зупинився.
  • Одяг та взуття: продажі просіли на 18%. Навіть сезонні розпродажі у січні та загальне зниження цін на 4,8% не стимулюють попит — люди продовжують доношувати старі речі.
  • Розваги та дозвілля: попит на кінотеатри, концерти та культурні заходи впав на 22%.
  • Громадське харчування: кількість замовлень у ресторанному бізнесі скоротилася на 20%.
  • Продукти харчування: продажі дорогого сегмента (м'ясо, риба, сири) знизилися на 12%. Покупці масово переходять на дешевші альтернативи, такі як крупи та хліб.
  • Пальне: споживання приватним сектором впало на 10% через економію та вплив акцизів.

Стагнація бізнесу та демографічна криза

Економіка набуває ознак «генераторної»: підприємці змушені або закривати свої компанії, або підвищувати ціни на товари першої необхідності, які люди все одно купуватимуть. Працювати для клієнта, якого фізично немає, стає невигідно.

Лише за один місяць в Україні припинили діяльність 17 709 фізичних осіб-підприємців (ФОП). Сектор побутових послуг, зокрема ремонтні майстерні та салони, просів на 15%. Водночас індекс очікувань у торгівлі опустився до критичних 40,0 пунктів, що свідчить про глибокий песимізм: кожен п'ятий підприємець у цій сфері готується до закриття бізнесу або скорочення персоналу.

На ситуацію продовжує тиснути міграція. Лише у січні відтік населення посилився — кількість українців у Німеччині та Чехії зросла на 15 тисяч осіб за місяць. Кожен мігрант означає фізичну втрату одного споживача всіх видів товарів на внутрішньому ринку. Структура банківських депозитів також показує, що фінансові резерви більшості громадян вичерпані, і це відбувається навіть попри дію мораторію на підвищення комунальних тарифів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
kadaad1988
kadaad1988
17 лютого 2026, 20:27
#
Снижение инфляции?! Наверное автор живет в другой Украине!
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
17 лютого 2026, 20:39
#
Це не економіка, а виживання.
+
0
torn
torn
17 лютого 2026, 20:45
#
Вести с полей. Одежда и обувь сегмент средний- в объемах (штуках) по отношению к среднемноголетним 2018-2021 год: 2022 год — минус 59%, 2023 год — минус 49%, 2024 год — минус 58%, 2025 год — минус 66%.
+
0
stas12345
stas12345
17 лютого 2026, 22:09
#
Нам головне перемогти ворога, а не телевізори чи капці купляти
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
