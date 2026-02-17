Після періоду посилення банківських регуляцій бачимо зворотний тренд в ЄС — Пишний

Після тривалого періоду посилення контролю та жорстких вимог до фінансового сектору, у Європейському Союзі намітився зворотний тренд — спрощення банківського регулювання. Такий крок розглядається як необхідна умова для підвищення конкурентоспроможності європейської економіки на світовому ринку. Про це пише голова Національного банку України Андрій Пишний у Facebook.

Послаблення регуляцій

Підбиваючи підсумки міжнародної фінансової конференції в Брюсселі, очільник українського центробанку наголосив на зміні пріоритетів європейських регуляторів. Складна інституційна архітектура ЄС робить процес спрощення правил непростим, проте цей рух уже розпочався.

Водночас пом'якшення вимог не означає повної відмови від стандартів безпеки. Саме жорсткі правила, запроваджені після глобальної фінансової кризи, допомогли європейським банкам уникнути серйозних потрясінь у наступні роки. Проте зараз регулятори шукають баланс. Цитуючи голову Банку Англії Ендрю Бейлі, Андрій Пишний зазначив, що «немає жодного компромісу між макрофінансовою стабільністю та економічним зростанням».

Для України, яка перебуває в процесі євроінтеграції, ця тенденція відкриває нові можливості. За словами голови НБУ, український регулятор планує впроваджувати стандарти ЄС через так званий «смарт-підхід» — застосовуючи гнучкі та пропорційні рішення, які одночасно гарантуватимуть стабільність банків і стимулюватимуть кредитування економіки.

Відмова від старих моделей

Окрім регуляторних змін, світові центробанки стикаються з неможливістю покладатися на традиційні економічні моделі. Через геополітичну напруженість, торговельні війни та технологічні зміни фінансові інституції змушені працювати в умовах неповної інформації. На цьому тлі незалежність центральних банків стає вразливою і потребує постійного захисту від політичного тиску.