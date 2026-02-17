Курси долара та євро зросли під час міжбанківських торгів у вівторок 17 лютого. Про це свідчать дані «Мінфіну».
17 лютого 2026, 17:38
Курс долара та євро: НБУ, банки, обмінники
|
Відкриття 17 лютого
|
Закриття 17 лютого
|
Зміни
|
43,23/43,26
|
43,31/43,34
|
8/8
|
51,17/51,19
|
51,21/51,24
|
4/5
Офіційний курс: долар — 43,26 грн, євро — 51,17 грн.
Середній курс у банках: 43,00−43,50 грн/долар, 51,00−51,55 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 48,20−43,28, євро — 51,35−51,50 грн.
