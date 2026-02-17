Президент Польщі вдруге наклав вето на законопроєкт про криптовалюти

Президент Польщі Кароль Навроцький вдруге наклав вето на законопроєкт, який мав адаптувати національне законодавство до європейських правил ринку криптоактивів (MiCA). Через це рішення місцеві криптокомпанії опинилися у правовому вакуумі напередодні остаточного дедлайну ЄС, що змушує їх шукати ліцензії в інших юрисдикціях. Про це повідомляє Cointelegraph 17 лютого.

Вето заради інновацій чи шлях до хаосу?

Минулого тижня глава польської держави офіційно відмовився підписувати Законопроєкт 2064, назвавши його «практично ідентичним» до попередньої версії (Законопроєкту 1424), яку він уже ветував у грудні 2025 року.

Президент обґрунтував своє рішення тим, що документ містить надмірне регулювання, яке може знищити галузь. Його позицію підтримала частина місцевої криптоспільноти. Зокрема, польський політик Томаш Менцен різко критикував жорсткі норми законопроєкту, вказуючи на те, що вони задушать сектор.

«Я не підпишу поганий закон лише тому, що його знову ухвалила парламентська більшість. Поганий закон, ухвалений сотню разів, усе одно залишається поганим законом, — заявив Навроцький. — Польща повинна залучати інновації, а не відштовхувати їх».

Регуляторна асиметрія: іноземці у виграші

Попри наміри президента захистити індустрію від надмірного тиску, відсутність імплементаційного закону створила критичну проблему для ринку. Комісія з фінансового нагляду Польщі (KNF) попередила, що країна досі офіційно не призначила компетентний орган, який має наглядати за крипторинком.

Ця ситуація породила серйозний регуляторний дисбаланс. Великі іноземні гравці, такі як американська біржа Coinbase, вже отримали європейську ліцензію MiCA в інших країнах (наприклад, у Люксембурзі у 2025 році) і зможуть вільно працювати в Польщі. Натомість польські компанії фізично не мають змоги навіть розпочати процес ліцензування у себе вдома.