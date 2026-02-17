Multi від Мінфін
17 лютого 2026, 16:34

Біткоїн як геополітична зброя: США роблять ставку на BTC у протистоянні з Китаєм

Директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров на своїй сторінці у Facebook проаналізував зміну ролі першої криптовалюти у світовій політиці. Експерт посилається на резонансну заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса, який закликав Білий дім використовувати біткоїн як стратегічну перевагу над Пекіном.

Біткоїн як геополітична зброя: США роблять ставку на BTC у протистоянні з Китаєм
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Логіка «від протилежного»: якщо Китай забороняє, США мають прийняти

За словами Олександра Гончарова, у Вашингтоні почали розглядати біткоїн не просто як фінансовий актив, а як елемент геоекономічної стратегії. Віцепрезидент Венс чітко окреслив позицію: «Китаю не подобається біткоїн. Потрібно розуміти — чому».

Експерт виділяє два протилежні вектори:

  • Підхід Китаю: жорстке обмеження майнінгу, торгівлі та доступу до криптоінфраструктури. Пекін робить ставку на тотальний контроль капіталу та державну цифрову валюту (CBDC).
  • Підхід США: захист криптобізнесу на федеральному рівні, легалізація ринку та створення умов для приходу великого капіталу. США обирають модель відкритого ринку та приватних цифрових грошей.

Читайте також: Китай посилює боротьбу з криптовалютами: що заборонили в країні

Боротьба фінансових систем

Гончаров наголошує, що зараз відбувається не просто коливання курсів, а глобальна зміна фінансових парадигм:

  • Стара система базується на фіатних валютах, центробанках та системі SWIFT.
  • Нова система формується навколо біткоїну, блокчейну, токенізації активів та стандартів ISO 20022.

«Біткоїн все частіше розглядається не стільки як актив ринку, скільки як елемент геоекономічної стратегії країн», — резюмує директор Інституту розвитку економіки.

Що це означає для ринку

Економіст пояснює пряму залежність ціни від політичного курсу. Якщо політика США ставатиме м’якшою, це залучить більше ліквідності, що стимулюватиме зростання крипторинку.

Натомість жорсткий тиск та регуляторні обмеження (як у КНР) призводять до високої волатильності та відтоку капіталу.

Наразі США фактично оголосили біткоїн «геополітичним активом», що може радикально змінити ландшафт світових фінансів у найближче десятиліття.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
BatonUA
BatonUA
17 лютого 2026, 17:06
#
Валюта наркоторговців, а як виявилося і работорговців, буде резервом в США. Мда
+
0
Kanarej
Kanarej
17 лютого 2026, 19:07
#
А тцк приймають біткоїнами?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає S1ax и 4 назареєстрованого відвідувача.
