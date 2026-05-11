НБУ визначив курси валют на вівторок, 12 квітня. Долар та євро зросли на 10−12 копійок. Долар також зростає. Про це свідчать дані на сайті НБУ.
11 травня 2026, 15:55
Курс валют на вівторок: НБУ підняв долар та євро
Курс долара
На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 43,96 грн. Це на 10 копійок більше, ніж у понеділок (43,86).
Курс євро
Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 51,72 грн, що на 12 копійок більше, ніж у понеділок (51,60).
Джерело: Мінфін
