Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Валюта
11 лютого 2026, 8:27

Китай посилює боротьбу з криптовалютами: що заборонили в країні

Китайська влада оголосила про нове посилення регулювання криптовалютного сектору, зосередивши увагу на стейблкоїнах і токенізації реальних активів. Відповідне повідомлення оприлюднили одразу вісім національних регуляторних органів, серед яких Народний банк Китаю та Комісія з регулювання цінних паперів КНР, передає Coin Desk.

Китайська влада оголосила про нове посилення регулювання криптовалютного сектору, зосередивши увагу на стейблкоїнах і токенізації реальних активів.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Чому Китай ухвалив таке рішення

У документі регулятори заявляють, що на тлі глобальної фінансової нестабільності та технологічних змін спекулятивна активність, пов’язана з віртуальними валютами і токенізацією активів, створює нові ризики для фінансової системи.

Саме це, за словами влади, і стало підставою для посилення контролю. Незаконними визнаються торгівля, випуск або посередництво в операціях з цифровими валютами, зокрема з біткоїном, ефіром та стейблкоїнами на кшталт USDT.

Заборона поширюється не лише на китайські компанії, а й на іноземні організації та фізичних осіб, які надають подібні послуги на території КНР.

Окремо регулятори наголосили, що вітчизняним компаніям заборонено випускати цифрові валюти за кордоном без дозволу держави, навіть якщо діяльність ведеться через іноземні філії або дочірні структури.

Акцент на стейблкоїнах

Особливий акцент зроблено на стейблкоїнах, які влада розглядає як потенційну загрозу фінансовому суверенітету. У документі зазначається, що такі активи фактично відтворюють функції державних грошей, а отже можуть підривати монетарний контроль.

«Стейблкоїни відтворюють ключові функції суверенних валют і становлять ризик для фінансової стабільності», — йдеться у спільній заяві регуляторів.

Нові правила прямо забороняють випуск стейблкоїнів, прив’язаних до юаня, за межами Китаю без урядового схвалення, незалежно від того, чи йдеться про китайські, чи про іноземні компанії.

Контроль над токенізацією

Також значно посилюється контроль над токенізацією реальних активів — процесом переведення акцій, нерухомості, фондів або інших фінансових інструментів у цифрові токени.

Відтепер китайські компанії, які планують токенізувати активи за кордоном, зобов’язані отримувати погодження регуляторів або подавати офіційні заявки, а їх фінансові й технологічні партнери мають відповідати жорсткішим вимогам комплаєнсу.

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
