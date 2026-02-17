Офіційний курс валют на середу: долар, євро, злотий

НБУ визначив нові курси валют на середу, 18 лютого. Згідно з інформацією на сайті регулятора, долар США подорожчав, а курс євро майже не змінився.

► Підписуйтесь на телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

На середу НБУ встановив такий курс долара: 43,26 грн. Це на 9 копійок більше, ніж у вівторок (43,17).

Історичний максимум долара: 43,41 (19.01.26).

Курс євро

Водночас курс євро на середу був встановлений на позначці — 51,17 грн, що на 1 копійку більше, ніж у вівторок (51,16).

Історичний максимум євро: 51,25 (11.02.26)​​​.

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на середу: 12,15 грн (у вівторок курс був 12,14 грн).

Приєднуйтесь до multi. Мобільний додаток, який допомагає вигідно обмінювати валюту