Індекс відновлення ділової активності став від’ємним вперше з 2023 року — опитування ІЕД

Оцінки бізнесу свідчать про зниження невизначеності в середньостроковій перспективі, водночас поточні показники діяльності та динаміка відновлення залишаються під тиском викликів, пов’язаних із війною. Про це свідчать результати 45-го щомісячного опитування, яке Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) провів серед 491 промислового підприємства у другій половині січня — після посилення російських атак на цивільну енергетичну інфраструктуру.

Завершення війни залишається ключовою подією, яку майже всі опитані назвали зміною, яка покращить умови для бізнесу. Показник 89,2% практично не змінився порівняно з серпнем 2025 року — тоді він також становив 89%.

На друге місце піднявся захист і відновлення енергосистеми України — 34,8%, що майже втричі більше, ніж у серпні 2025 року (11,9%).

«Наше опитування припало на розпал бомбардувань та руйнування енергосистеми і системи теплопостачання великих міст, що впливає на бізнес, особливо малий. У порівнянні із 2024 роком, коли Україна мала другий суттєвий блекаут, зараз ситуація гірша, але бізнес або так не думає, або краще підготувався. Поточні 34,8% — майже стільки ж, скільки і в серпні 2024-го — 34,5%», — зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

На третьому місці залишається питання бронювання працівників — 26,7% опитаних вважають, що це покращило б умови ведення бізнесу. Рік тому їх було 23,9%.

Очікувані зміни, які покращать умови для бізнесу

Зниження податків опустилося з другого на четверте місце — 24,8%. Менше підприємств обрали серед варіантів очікуваних змін фінансову допомогу постраждалому бізнесу (16,8%), спрощення законодавчих вимог (15,9%), деокупацію територій (15,9%), зменшення корупції (15,1%) та інші заходи.

Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) вперше з березня 2023 року має від'ємне значення — за місяць показник погіршився з 0,03 до -0,01. Значення індексу зменшилося для усіх груп підприємств, найнижчим та від'ємним він є для мікробізнесу.

Індекс відновлення ділової активності погіршився до від'ємного значення

Завантаженість потужностей порівняно з «довоєнним часом» майже без змін. Частка підприємств, які працюють на повну потужність, зросла з 5% до 6%, а тих, хто працює із завантаженням 75−99%, зменшилася на 5 в.п. — до 55%. Це відбулося за рахунок ідентичного зростання частки компаній із завантаженням 50−74% — до 24%.

Агрегований показник перспектив промисловості (АППП) незначно зріс — до 0,09 з 0,07 у грудні — через покращення виробничих очікувань на фоні скорочення запасів готової продукції.

Завантаженість потужностей дещо зменшилась

Невизначеність у тримісячній перспективі для експорту зменшилася з 23,7% до 18,1%. У шестимісячній перспективі невизначеність щодо фінансово-економічної ситуації на підприємствах знизилася з 26,6% до 16,5%, а щодо загальноекономічного середовища в країні — з 32,2% до 18,1%.

«Парадокс: в умовах високого рівня небезпеки та турбулентності сама по собі невизначеність для бізнесу падає», — каже Оксана Кузяків.

Довгострокова невизначеність знизилася з 48,2% до 35,4%. Найбільш суттєво ця невизначеність скоротилася для великих підприємств — з майже 50% до 32%.

Невизначеність у довгостроковій перспективі спала

Серед тих, хто зміг сформувати прогноз, 85,2% не очікують суттєвих змін у діяльності підприємств у дворічній перспективі. Лише 12,5% очікують покращення, а 2,3% — погіршення.

У виробництві поточні результати погіршуються, а очікування покращуються. Частка підприємств, що нарощували обсяги виробництва, впала з 27,7% до 18,5%, водночас тих, хто планує збільшити виробництво в найближчі 3−4 місяці, стало більше — з 29,2% до 35,2%.

Аналогічні «ножиці» спостерігаються і в експорті, продажах та нових замовленнях: поточні результати стають скромнішими, а прогнози — оптимістичнішими.

Середній термін забезпеченості новими замовленнями стабілізувався на рівні 3,4 місяця.

«Частка підприємств із горизонтом замовлень від року і більше продовжує зменшуватися — з 7% у грудні до 4% у січні. Але позитивно те, що не збільшилась частка тих, хто працює «з коліс», замовлення менше місяця, — скоротилась з 30% до 27%, — сказала Оксана Кузяків.

Частка підприємств із замовленнями на 1−2 місяці залишилася стабільною — 29%. Бізнесів із замовленнями на 3−5 місяців стало більше на третину — 20%. Компаній із замовленнями на 6−11 місяців стало трохи більше — з 19% до 20%.

Середній показник портфелю нових замовлень стабілізувався

Щодо цін суттєвих змін немає. Бізнес продовжує очікувати зростання цін на сировину та готову продукцію, але сподівається, що темпи підвищення будуть нижчими, ніж раніше.

Лише 33,4% підприємств помітили зростання цін на сировину та матеріали, водночас менше підприємств (44%) очікують зростання цін у наступні 3 місяці. Аналогічна ситуація щодо готової продукції: 33,3% зафіксували зростання цін, а 43,5% очікують підвищення.

Опитування

У щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey від ІЕД беруть участь до 500 українських промислових підприємств, що розташовані у 21 із 27 регіонів України.