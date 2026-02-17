Індекс відновлення ділової активності став від’ємним вперше з 2023 року — опитування ІЕД

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 лютого 2026, 15:13

Індекс відновлення ділової активності став від’ємним вперше з 2023 року — опитування ІЕД

Оцінки бізнесу свідчать про зниження невизначеності в середньостроковій перспективі, водночас поточні показники діяльності та динаміка відновлення залишаються під тиском викликів, пов’язаних із війною. Про це свідчать результати 45-го щомісячного опитування, яке Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) провів серед 491 промислового підприємства у другій половині січня — після посилення російських атак на цивільну енергетичну інфраструктуру.

Індекс відновлення ділової активності став від’ємним вперше з 2023 року — опитування ІЕД
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Завершення війни залишається ключовою подією, яку майже всі опитані назвали зміною, яка покращить умови для бізнесу. Показник 89,2% практично не змінився порівняно з серпнем 2025 року — тоді він також становив 89%.

На друге місце піднявся захист і відновлення енергосистеми України — 34,8%, що майже втричі більше, ніж у серпні 2025 року (11,9%).

«Наше опитування припало на розпал бомбардувань та руйнування енергосистеми і системи теплопостачання великих міст, що впливає на бізнес, особливо малий. У порівнянні із 2024 роком, коли Україна мала другий суттєвий блекаут, зараз ситуація гірша, але бізнес або так не думає, або краще підготувався. Поточні 34,8% — майже стільки ж, скільки і в серпні 2024-го — 34,5%», — зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

На третьому місці залишається питання бронювання працівників — 26,7% опитаних вважають, що це покращило б умови ведення бізнесу. Рік тому їх було 23,9%.

Очікувані зміни, які покращать умови для бізнесу

Зниження податків опустилося з другого на четверте місце — 24,8%. Менше підприємств обрали серед варіантів очікуваних змін фінансову допомогу постраждалому бізнесу (16,8%), спрощення законодавчих вимог (15,9%), деокупацію територій (15,9%), зменшення корупції (15,1%) та інші заходи.

Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) вперше з березня 2023 року має від'ємне значення — за місяць показник погіршився з 0,03 до -0,01. Значення індексу зменшилося для усіх груп підприємств, найнижчим та від'ємним він є для мікробізнесу.

Індекс відновлення ділової активності погіршився до від'ємного значення

Завантаженість потужностей порівняно з «довоєнним часом» майже без змін. Частка підприємств, які працюють на повну потужність, зросла з 5% до 6%, а тих, хто працює із завантаженням 75−99%, зменшилася на 5 в.п. — до 55%. Це відбулося за рахунок ідентичного зростання частки компаній із завантаженням 50−74% — до 24%.

Агрегований показник перспектив промисловості (АППП) незначно зріс — до 0,09 з 0,07 у грудні — через покращення виробничих очікувань на фоні скорочення запасів готової продукції.

Завантаженість потужностей дещо зменшилась

Невизначеність у тримісячній перспективі для експорту зменшилася з 23,7% до 18,1%. У шестимісячній перспективі невизначеність щодо фінансово-економічної ситуації на підприємствах знизилася з 26,6% до 16,5%, а щодо загальноекономічного середовища в країні — з 32,2% до 18,1%.

«Парадокс: в умовах високого рівня небезпеки та турбулентності сама по собі невизначеність для бізнесу падає», — каже Оксана Кузяків.

Довгострокова невизначеність знизилася з 48,2% до 35,4%. Найбільш суттєво ця невизначеність скоротилася для великих підприємств — з майже 50% до 32%.

Невизначеність у довгостроковій перспективі спала

Серед тих, хто зміг сформувати прогноз, 85,2% не очікують суттєвих змін у діяльності підприємств у дворічній перспективі. Лише 12,5% очікують покращення, а 2,3% — погіршення.

У виробництві поточні результати погіршуються, а очікування покращуються. Частка підприємств, що нарощували обсяги виробництва, впала з 27,7% до 18,5%, водночас тих, хто планує збільшити виробництво в найближчі 3−4 місяці, стало більше — з 29,2% до 35,2%.

Аналогічні «ножиці» спостерігаються і в експорті, продажах та нових замовленнях: поточні результати стають скромнішими, а прогнози — оптимістичнішими.
Середній термін забезпеченості новими замовленнями стабілізувався на рівні 3,4 місяця.

«Частка підприємств із горизонтом замовлень від року і більше продовжує зменшуватися — з 7% у грудні до 4% у січні. Але позитивно те, що не збільшилась частка тих, хто працює «з коліс», замовлення менше місяця, — скоротилась з 30% до 27%, — сказала Оксана Кузяків.

Частка підприємств із замовленнями на 1−2 місяці залишилася стабільною — 29%. Бізнесів із замовленнями на 3−5 місяців стало більше на третину — 20%. Компаній із замовленнями на 6−11 місяців стало трохи більше — з 19% до 20%.

Середній показник портфелю нових замовлень стабілізувався

Щодо цін суттєвих змін немає. Бізнес продовжує очікувати зростання цін на сировину та готову продукцію, але сподівається, що темпи підвищення будуть нижчими, ніж раніше.

Лише 33,4% підприємств помітили зростання цін на сировину та матеріали, водночас менше підприємств (44%) очікують зростання цін у наступні 3 місяці. Аналогічна ситуація щодо готової продукції: 33,3% зафіксували зростання цін, а 43,5% очікують підвищення.

Опитування

У щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey від ІЕД беруть участь до 500 українських промислових підприємств, що розташовані у 21 із 27 регіонів України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами