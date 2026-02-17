Multi від Мінфін
17 лютого 2026, 13:35

Стейблкойни стають популярнішими для зарплат і щоденних витрат — дослідження

Глобальне опитування користувачів криптовалют показало, що 39% отримують дохід у стейблкойнах, а 27% використовують їх для платежів. Найактивніше ці цифрові активи приймають у країнах, що розвиваються. Про це повідомляє Cointelegraph 17 лютого.

Глобальне опитування користувачів криптовалют показало, що 39% отримують дохід у стейблкойнах, а 27% використовують їх для платежів.

Основні результати дослідження

Опитування, яке компанія BVNK замовила у YouGov, охопило 15 країн і проводилося онлайн у вересні та жовтні 2025 року серед дорослих, які вже мають або планують придбати криптовалюту. Учасники назвали нижчі комісії та швидші міжнародні перекази головними причинами використання стейблкойнів.

Середній баланс стейблкойнів у гаманцях користувачів становить близько $200 у світі, проте в країнах із високим рівнем доходу ця цифра сягає приблизно $1000.

Дослідження також виявило високий інтерес до інтеграції стейблкойнів у традиційні фінансові сервіси: 77% респондентів відкрили б гаманець для стейблкойнів у своєму основному банку чи фінтех-провайдері, якби така послуга була доступна. Ще 71% висловили зацікавленість у використанні прив'язаної дебетової картки для витрат стейблкойнів.

Стейблкойни як частина доходу

Серед тих, хто отримує зарплату в стейблкойнах, ці активи становлять в середньому близько 35% річного заробітку. Користувачі, які здійснюють міжнародні перекази через стейблкойни, повідомили про економію на комісіях приблизно 40% порівняно з традиційними методами грошових переказів.

Понад половина власників криптовалюти здійснювали покупки саме тому, що продавець приймав стейблкойни. У країнах, що розвиваються, цей показник зростає до 60%. При цьому 42% опитаних хочуть використовувати стейблкойни для великих чи важливих покупок, тоді як зараз це роблять лише 28%.

Географічні відмінності у прийнятті

Володіння стейблкойнами виявилося вищим у країнах із середнім і нижчим рівнем доходу: 60% респондентів із цих регіонів заявили, що мають стейблкойни, порівняно з 45% у високодохідних економіках. Африка продемонструвала найвищий рівень володіння — 79%, а також найсуттєвіше зростання обсягів за минулий рік.

Регуляторні зміни підштовхують ринок

Прийняття законодавства GENIUS Act у США та запровадження регулювання ринків криптоактивів (MiCA) у Європі створили правову основу для інтеграції стейблкойнів у глобальні платіжні системи. Компанії розширюють можливості розрахунків цифровими активами для виплати зарплат і міжнародних переказів.

Стейблкойни зазвичай прив'язані до фіатних валют, таких як долар США або євро, у співвідношенні 1:1. Це забезпечує цінову стабільність, що робить їх більш придатними для платежів порівняно з криптовалютами, вартість яких може різко коливатися.

За даними DefiLlama, ринок стейблкойнів наразі становить $307,8 млрд, що більше від $260,4 млрд станом на 19 липня — приблизно в той час, коли в США був підписаний GENIUS Act.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
