Акції замість іпотеки: молодь в США відмовляється від купівлі житла на користь фондового ринку

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 лютого 2026, 11:26

Акції замість іпотеки: молодь в США відмовляється від купівлі житла на користь фондового ринку

Молоде покоління кардинально змінює підходи до накопичення капіталу. Оскільки купівля власної нерухомості стає дедалі недоступнішою через високі ціни та іпотечні ставки, міленіали та зумери масово відкривають брокерські рахунки. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Молоде покоління кардинально змінює підходи до накопичення капіталу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нова фінансова реальність

Згідно з даними JPMorgan Chase, частка молодих людей віком від 25 до 39 років, які щорічно переказують кошти на інвестиційні рахунки, за десятиліття (з 2013 по 2023 рік) зросла більш ніж утричі — до 14,4%. Цей показник зростає набагато швидше, ніж серед старшого покоління (40+). Ще більш показовою є статистика серед 26-річних: якщо у 2015 році лише 8% із них інвестували власні кошти (починаючи з 22 років), то станом на травень 2025 року ця цифра злетіла до 40%. Важливо, що ці дані навіть не враховують традиційні пенсійні накопичення.

«Останніми роками ми спостерігаємо дуже сильне, напрочуд потужне зростання роздрібного інвестування серед людей, які за інших обставин могли б стати покупцями своєї першої нерухомості», — зазначає Джордж Еккерд, директор із досліджень капіталу та ринків JPMorgan Chase.

Головними драйверами цього тренду експерти називають рекордні показники фондового ринку (наприклад, індекс Dow Jones нещодавно вперше перетнув позначку в 50 000 пунктів), а також максимальне спрощення доступу до торговельних платформ завдяки смартфонам. Водночас частка молоді серед покупців житла стрімко падає: за даними Redfin, якщо у 1999 році американці віком 18−39 років становили 51% усіх покупців нерухомості, то у 2025 році — лише 44%.

Як смартфони «демократизували» біржу?

Вибухове зростання кількості молодих інвесторів значною мірою стало можливим завдяки технологічній революції на ринку брокерських послуг. Поява додатків із нульовими комісіями за торгівлю (таких як Robinhood) та запровадження механізму так званих «дроблених акцій» кардинально знизили поріг входу. Якщо раніше для того, щоб купити одну акцію великої технологічної компанії, потрібно було мати сотні або навіть тисячі доларів, то сьогодні будь-який студент може інвестувати лише 1 долар у шматочок акції. Це змусило навіть традиційних брокерських гігантів, таких як Charles Schwab та Fidelity, скасувати комісії, відкривши фондовий ринок для покоління з невеликими капіталами.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
17 лютого 2026, 11:45
#
У нас и жилье, после майдана 2014-го и искусственого обвала гривни, стало недосягаемым и никакого фондового рынка…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Поликлин Поликлинич и 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами