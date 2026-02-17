Акції замість іпотеки: молодь в США відмовляється від купівлі житла на користь фондового ринку

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нова фінансова реальність

Згідно з даними JPMorgan Chase, частка молодих людей віком від 25 до 39 років, які щорічно переказують кошти на інвестиційні рахунки, за десятиліття (з 2013 по 2023 рік) зросла більш ніж утричі — до 14,4%. Цей показник зростає набагато швидше, ніж серед старшого покоління (40+). Ще більш показовою є статистика серед 26-річних: якщо у 2015 році лише 8% із них інвестували власні кошти (починаючи з 22 років), то станом на травень 2025 року ця цифра злетіла до 40%. Важливо, що ці дані навіть не враховують традиційні пенсійні накопичення.

«Останніми роками ми спостерігаємо дуже сильне, напрочуд потужне зростання роздрібного інвестування серед людей, які за інших обставин могли б стати покупцями своєї першої нерухомості», — зазначає Джордж Еккерд, директор із досліджень капіталу та ринків JPMorgan Chase.

Головними драйверами цього тренду експерти називають рекордні показники фондового ринку (наприклад, індекс Dow Jones нещодавно вперше перетнув позначку в 50 000 пунктів), а також максимальне спрощення доступу до торговельних платформ завдяки смартфонам. Водночас частка молоді серед покупців житла стрімко падає: за даними Redfin, якщо у 1999 році американці віком 18−39 років становили 51% усіх покупців нерухомості, то у 2025 році — лише 44%.

Як смартфони «демократизували» біржу?

Вибухове зростання кількості молодих інвесторів значною мірою стало можливим завдяки технологічній революції на ринку брокерських послуг. Поява додатків із нульовими комісіями за торгівлю (таких як Robinhood) та запровадження механізму так званих «дроблених акцій» кардинально знизили поріг входу. Якщо раніше для того, щоб купити одну акцію великої технологічної компанії, потрібно було мати сотні або навіть тисячі доларів, то сьогодні будь-який студент може інвестувати лише 1 долар у шматочок акції. Це змусило навіть традиційних брокерських гігантів, таких як Charles Schwab та Fidelity, скасувати комісії, відкривши фондовий ринок для покоління з невеликими капіталами.