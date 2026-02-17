Grok стає «особистим гідом» у Tesla: ШІ від Ілона Маска запускають у Європі

Компанія Tesla офіційно оголосила про запуск свого фірмового ШІ-помічника Grok у електромобілях на території Європи. Про це повідомляє Tesla у соцмережі X.

Що вміє Grok у Tesla

Інтеграція чат-бота, розробленого компанією xAI Ілона Маска, перетворює бортовий комп’ютер на повноцінного інтелектуального помічника:

Відповіді у реальному часі: Grok має доступ до актуальної інформації з мережі, тому може відповідати на запитання про останні новини, погоду чи події безпосередньо під час руху.

Керування навігацією: ШІ-помічник може самостійно додавати нові зупинки або змінювати кінцеві пункти призначення у навігаційній системі за вашим запитом.

Особистий гід: Tesla позиціонує Grok як супутника, що допоможе знайти цікаві місця поруч або спланувати маршрут.

Де буде доступний новий сервіс

На першому етапі розгортання оновлення отримають власники Tesla у таких країнах:

Велика Британія,

Ірландія,

Німеччина,

Швейцарія,

Австрія,

Італія,

Франція,

Португалія,

Іспанія.

Компанія обіцяє, що згодом географія доступності Grok буде розширена і на інші країни регіону.

Контекст

До цього моменту Grok був доступний переважно користувачам преміум-підписки соцмережі X. Його інтеграція в автомобілі Tesla є частиною ширшої стратегії Ілона Маска зі створення єдиної технологічної екосистеми, у якій штучний інтелект розширює функціональність сервісів та покращує взаємодію користувача з продуктами компанії.