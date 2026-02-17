Компанія Tesla офіційно оголосила про запуск свого фірмового ШІ-помічника Grok у електромобілях на території Європи. Про це повідомляє Tesla у соцмережі X.
Grok стає «особистим гідом» у Tesla: ШІ від Ілона Маска запускають у Європі
Що вміє Grok у Tesla
Інтеграція чат-бота, розробленого компанією xAI Ілона Маска, перетворює бортовий комп’ютер на повноцінного інтелектуального помічника:
- Відповіді у реальному часі: Grok має доступ до актуальної інформації з мережі, тому може відповідати на запитання про останні новини, погоду чи події безпосередньо під час руху.
- Керування навігацією: ШІ-помічник може самостійно додавати нові зупинки або змінювати кінцеві пункти призначення у навігаційній системі за вашим запитом.
- Особистий гід: Tesla позиціонує Grok як супутника, що допоможе знайти цікаві місця поруч або спланувати маршрут.
Де буде доступний новий сервіс
На першому етапі розгортання оновлення отримають власники Tesla у таких країнах:
- Велика Британія,
- Ірландія,
- Німеччина,
- Швейцарія,
- Австрія,
- Італія,
- Франція,
- Португалія,
- Іспанія.
Компанія обіцяє, що згодом географія доступності Grok буде розширена і на інші країни регіону.
Контекст
До цього моменту Grok був доступний переважно користувачам преміум-підписки соцмережі X. Його інтеграція в автомобілі Tesla є частиною ширшої стратегії Ілона Маска зі створення єдиної технологічної екосистеми, у якій штучний інтелект розширює функціональність сервісів та покращує взаємодію користувача з продуктами компанії.
