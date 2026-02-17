Multi від Мінфін
17 лютого 2026, 8:01

«Святий Грааль» за $16,5 млн: Логан Пол продав найдорожчу картку Покемона в історії

Відомий американський інфлюенсер та зірка реслінгу Логан Пол знову сколихнув світ колекціонерів. У понеділок, 16 лютого 2026 року, на аукціоні Goldin було встановлено абсолютний світовий рекорд: його надрідкісна картка Pikachu Illustrator пішла з молотка за неймовірні $16 492 000. Про це повідомляє CNN.

Логан Пол продав найдорожчу картку Покемона в історії
Фото: Логан Пол

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ця угода офіційно визнана Книгою рекордів Гіннеса як найдорожчий продаж будь-якої колекційної картки в історії.

Історія тріумфальної інвестиції

Логан Пол придбав цю картку в липні 2021 року за $5,275 млн, що на той час також було рекордом. Таким чином, лише за п’ять років він отримав понад $8 млн чистого прибутку.

Разом із карткою покупець діамантовий ланцюг із підвісом, у якому Логан Пол виходив на ринг WrestleMania 38. Переможну ставку зробив Ей-Джей Скарамуччі — венчурний капіталіст і син колишнього директора з комунікацій Білого дому Ентоні Скарамуччі.

Чому ця картка така дорога?

Картка Pikachu Illustrator вважається «Святим Граалем» для фанатів франшизи. Наприкінці 90-х було створено лише 39 таких карток як призи для переможців конкурсу ілюстрацій покемонів.

Картка Пола — єдина у світі, яка отримала найвищу оцінку PSA — 10. Це робить її технічно бездоганною та унікальною. При цьому лише 8 карток Пікачу з серії Illustrator отримали 9 балів PSA.

Зазначимо, що за останні 20 років вартість карток Покемона зростала на 3000% швидше, ніж фондовий індекс S&P 500, перевершивши за капіталізацією навіть Disney та Star Wars.

Як проходив аукціон

Торги тривали 42 дні. Спочатку ціна трималася на рівні $6,8 млн, проте в останні години розпочалася справжня «битва ставок». У фіналі взяли участь 97 претендентів, що підняло суму до рекорднрих $16,5 млн.

«Це абсолютне божевілля. Це найжаданіша колекційна річ у світі», — прокоментував Логан Пол під час прямої трансляції, де він особисто передав картку новому власнику.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Логан Пол виставив на аукціон найдорожчу картку Покемона. Очікувана ціна була до $12 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
