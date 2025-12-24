Multi від Мінфін
24 грудня 2025, 12:56

Логан Пол виставляє на аукціон найдорожчу карту Покемона: очікувана ціна — до $12 мільйонів

Зірка реслінгу та відомий американський інфлюенсер Логан Пол вирішив продати свою легендарну карту Pikachu Illustrator. Цей експонат уже вписаний до Книги рекордів Гіннеса як найдорожча картка Покемона, продана на приватному аукціоні. Про це повідомляє Bloomberg.

Логан Пол виставляє на аукціон найдорожчу карту Покемона
Фото: Логан Пол

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Пол придбав карту у 2021 році за $5,3 млн. Посередником у продажу виступив Кен Голдін, засновник Goldin Auctions та зірка серіалу Netflix «Король колекцій». У рамках угоди Пол уже отримав аванс у розмірі $2,5 млн.

Торги стартують 12 січня на сайті Goldin Auctions. Експерти оцінюють лот у межах $7−12 млн.

«Ринок Pokémon зараз гарячий як ніколи. Кен запропонував мені умови, від яких я не зміг відмовитися», — прокоментував Логан Пол в інтерв'ю Bloomberg TV.

Цікаво, що раніше Пол відхилив пропозицію Голдіна викупити карту за $7,5 млн.

Логан Пол носить на шиї картку Pikachu Illustrator

«Це альтернативний клас активів», — сказав Голдін про сучасний ринок колекціонерів в інтерв'ю.

У 2026 році Покемон святкує своє 30-річчя, тому багато хто з тих, хто виріс з ним, тепер є дорослими людьми з можливістю витрачати гроші. За словами Голдіна, вони не виросли з бажанням мати великі колекції мистецтва, як попередні покоління.

«Ось так ми можемо бачити, як баскетбольна картка з зображеннями Майкла Джордана і Кобі Браянта продається за 12,5 мільйона доларів», — сказав він.

Пол — завзятий колекціонер, а також інфлюенсер і реслер WWE. Він став відомим разом зі своїм братом Джейком Полом на Vine і YouTube.

Джейк Пол нещодавно провів бій із колишнім чемпіоном у важкій вазі Ентоні Джошуа. Боксерський поєдинок транслювався в прямому ефірі на Netflix і завершився поразкою Пола.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
