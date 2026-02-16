Multi від Мінфін
16 лютого 2026, 19:35

Нацбанк зменшив продаж валюти: що відбувається з курсом долара в Україні

Минулого тижня Національний банк України дещо скоротив обсяги продажу іноземної валюти на міжбанківському ринку, що супроводжувалося незначними коливаннями курсу. Попри стабільний попит з боку бізнесу та населення, ситуація залишається контрольованою, хоча експерти прогнозують плавне подорожчання американської валюти у найближчі місяці. Про це пише «Інтерфакс-Україна» із посиланням на дані НБУ.

Минулого тижня Національний банк України дещо скоротив обсяги продажу іноземної валюти на міжбанківському ринку, що супроводжувалося незначними коливаннями курсу.

Обсяги валютних інтервенцій та міжбанк

За даними регулятора, минулого тижня НБУ зменшив чистий продаж доларів на міжбанку на 8,7% (на 68,8 млн доларів). Загалом для підтримки балансу на ринку було продано 725,5 млн доларів.

Водночас попит на валюту з боку бізнесу також дещо охолов. Протягом перших чотирьох днів минулого тижня середньоденний дефіцит валюти (різниця між тим, скільки компанії купують і продають) зменшився до 95,8 млн доларів, тоді як тижнем раніше цей показник становив 110,0 млн доларів. Сумарно за цей період компанії викупили 383,1 млн доларів чистої валюти.

Ситуація в обмінниках та офіційний курс

На готівковому ринку, де валюту купує населення, також зафіксовано спад ажіотажу. За період із суботи по четвер чиста купівля валюти громадянами зменшилася з 36,9 млн до 28,7 млн доларів. Проте українці все ще купують більше іноземної готівки, ніж здають в обмінники.

Офіційний курс гривні до долара продемонстрував незначні гойдалки: розпочавши тиждень з позначки 43,0487 грн, він спершу послабився до 43,0904 грн, але завершив тиждень зміцненням на рівні 42,9930 грн/$.

У касах банків та пунктах обміну валют курс не зазнав суттєвих змін: станом на 12 лютого долар купували в середньому по 42,79 грн, а продавали по 43,19 грн. Різниця між курсом купівлі та продажу (спред) становила прийнятні 0,5−0,6 грн на одному доларі.

Прогнози експертів: що впливатиме на курс

Аналітики фінансової компанії «КИТ Group» зазначають, що перша половина лютого минула без стресів для валютного ринку. Незначне просідання гривні (з 42,84 грн/$ на початку місяця до 43,03 грн/$) стримувалося потужними інтервенціями Нацбанку. З початку січня регулятор уже продав на ринку понад 4,33 млрд доларів, щоб не допустити різких стрибків.

На глобальному рівні долар залишається сильним, оскільки Федеральна резервна система США (ФРС) утримує базову ставку без змін, а американський ринок праці демонструє впевнені показники. Для валютної пари євро/долар (EUR/USD) у першій половині лютого було характерне незначне зміцнення долара до рівня 1,1874.

У найближчий тиждень-два експерти очікують курс у коридорі 43,3−43,8 грн/$ з можливим легким послабленням гривні. На перспективу двох-трьох місяців орієнтир зміщується до 43,50−44,60 грн/$. Головними факторами впливу залишаться: попит імпортерів, стан енергетичної системи, події на фронті та новини про міжнародну фінансову допомогу.

«Довгостроково (6+ місяців): очікується плавна девальвація гривні щодо долара, а також регулярна та масштабна підтримка ринку валютними інтервенціями НБУ. Орієнтир на перше півріччя 2026 року — 43,5−44,95 грн/$», — зазначають у КИТ Group.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
