Курси долара та євро пішли вверх у понеділок, 16 лютого. Американська валюта додала 16 копійок. Про це свідчать дані торгів.
16 лютого 2026, 17:30
Курс валют: НБУ, міжбанк, обмінники
Відкриття 16 лютого
Закриття 16 лютого
Зміни
43,07/43,10
43,23/43,26
16/16
51,10/51,12
51,25/51,28
15/13
Офіційний курс: долар — 43,17 грн, євро — 51,16 грн.
Середній курс у банках: 42,88−43,40 грн/долар, 50,85−51,50 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,15−43,25, євро — 51,40−51,52 грн.
Джерело: Мінфін
