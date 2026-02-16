Інвестиції в ШІ б'ють рекорди: техногіганти витратять більше, ніж США на будівництво залізниці

Масштаби фінансування інфраструктури для штучного інтелекту досягли безпрецедентного рівня: у 2026 році чотири найбільші технологічні корпорації світу планують витратити на це сотні мільярдів доларів . Якщо порівняти ці інвестиції у розрізі економіки (ВВП) Сполучених Штатів, то вони перевершують найвідоміші та найдорожчі державні проєкти в американській історії. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Будівництво епохи

Сьогоднішнє спорудження гігантських центрів обробки даних (ЦОД) за своїм розмахом затьмарює розширення мережі залізниць у 1850-х роках, космічну програму «Аполлон» з висадки людини на Місяць у 1960-х та багаторічне будівництво системи міжштатних автомагістралей, що завершилося у 1970-х роках.

Єдина подія в історії США, яка вимагала більших капіталовкладень у відношенні до ВВП країни, — це Купівля Луїзіани 1803 року, унаслідок якої територія Сполучених Штатів збільшилася вдвічі.

Перегони озброєнь на $670 мільярдів

Четвірка лідерів ринку — Microsoft, Meta, Amazon та материнська компанія Google (Alphabet) — сукупно спрямують до 670 мільярдів доларів лише цього року на розвиток ШІ-інфраструктури. Ці кошти критично необхідні для екстреного нарощування обчислювальних потужностей, щоб підтримувати та масштабувати нові продукти на базі штучного інтелекту.

Своє грандіозне будівництво компанії фінансують із власних прибутків, які вони отримують від продажу реклами, надання хмарних сервісів та платних підписок.

Нервова реакція Волл-стріт

Капітальні витрати цих корпорацій невпинно зростають останні кілька років, забираючи все більшу частку їхнього доходу. Наприклад, за прогнозами аналітиків, у 2026 році витрати компанії Meta вперше в історії можуть перевищити 50% від усіх її продажів. Спочатку такі агресивні плани налякали інвесторів, проте вони змінили гнів на милість після того, як Meta відзвітувала про рекордні квартальні прибутки (яких вдалося досягти саме завдяки впровадженню ШІ) та дала ще оптимістичніші прогнози на поточний період.

Натомість ринок значно жорсткіше відреагував на плани Amazon. Компанія заявила про намір збільшити свої капітальні витрати майже на 60% — до 200 мільярдів доларів у поточному році. Акціонери не оцінили такий крок: у п'ятницю цінні папери Amazon різко впали, через що компанія втратила 124 мільярди доларів своєї ринкової вартості за один день.

Хто заробляє на мільярдних витратах техногігантів

Поки Microsoft, Amazon, Alphabet та Meta витрачають безпрецедентні суми і ризикують капіталізацією, головним і беззаперечним вигодонабувачем цієї «золотої лихоманки» залишається індустрія напівпровідників. За актуальними оцінками фінансових аналітиків, близько 75% від загальної суми капітальних витрат техногігантів (а це понад 450 мільярдів доларів) спрямовується безпосередньо на закупівлю спеціалізованого апаратного забезпечення — серверів та графічних процесорів (GPU) для дата-центрів. Абсолютним монополістом на цьому ринку є компанія Nvidia, яка контролює приблизно 90% світового ринку чипів для штучного інтелекту. Відтак, мільярди, виділені «Великою четвіркою» на розбудову обчислювальних потужностей, автоматично конвертуються у гарантовані надприбутки для виробників мікросхем.